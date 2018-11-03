Президент Армении подписал закон об амнистии

Президент Армении Армен Саркисян подписал в субботу закон об амнистии, принятый ранее парламентом страны, сообщили в президентской пресс-службе.

"Саркисян подписал сегодня принятый Национальным собранием (парламентом) Армении закон об объявлении амнистии, приуроченной к 100-летию Первой Республики и 2800-летию Еревана", — говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.

Согласно документу, амнистия распространится на подозреваемых или обвиняемых в преступлениях либо совершивших преступления до 1 октября 2018 года включительно. Ею не смогут воспользоваться, в частности, осужденные за особо опасные рецидивы, убийство при отягчающих обстоятельствах, трафикинг, преступления против половой неприкосновенности, препятствование законной деятельности журналистов, разбой, терроризм, диверсию, незаконное обогащение, привлечение к уголовно ответственности заведомо невиновного.

Ранее исполняющий обязанности министра юстиции страны Артак Зейналян заявлял, что из содержащихся в уголовно-исполнительных учреждениях 2888 лиц будут освобождены 270 — около 15%, 396 осужденным, или 21,5%, будут сокращены сроки наказания. В целом амнистия будет применена к свыше 660 — или 36% осужденных.

Он добавил также, что амнистия может коснуться 2720 из 3850 человек, наказание которых не было связано с лишением свободы в рамках системы пробации, Следственный комитет закроет 1096 расследуемых уголовных дел из 6140. В последний раз она объявлялась в Армении пять лет назад — в октябре 2013 года.

Кроме того, закон предусматривает прекращение уголовных дел, связанных с захватом здания патрульно-постовой службы полиции в Ереване в 2016 году и подготовкой массовых беспорядков 24 апреля 2015 года, если не будет возражений со стороны заложников и пострадавших. Однако амнистия не распространится на те действия в ходе захвата ППС, которые непосредственно привели к гибели людей.