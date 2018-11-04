Ещё
Талибы захватили военную базу в Афганистане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Мост затонул в Ростове-на-Дону
Мост затонул в Ростове-на-Дону

Талибы захватили военную базу в центре Афганистана 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Боевики запрещенного в России движения «Талибан» захватили правительственную военную базу в центре Афганистана, сообщило агентство Pajhwok со ссылкой на источник в местной администрации.
Захвачена база в пригороде Таринкот административного центра в провинции Урузган. О потерях сторон не сообщается, передает «Интерфакс».
Это вторая база правительственных сил, захваченная боевиками в течение недели — до этого под контроль боевиков перешла база между уездами Шерин-Тагаб и Давлатабад в северо-западной афганской провинции Фарьяб.
Напомним, в августе правительственный квартал в Кабуле подвергся ракетному удару, после чего Кабул отказался участвовать в московской встрече по Афганистану. Туда собирались приехать лидеры движения «Талибан», однако в итоге встреча сорвалась. После этого ситуация в очередной раз обострилась.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о попытке Лондона спрятать Скрипалей в Австралии Дело о нападении на умершую украинскую активистку переквалифицировали На Украине умерла облитая кислотой гражданская активистка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мост затонул в Ростове-на-Дону49
Появились фото «Адмирала Кузнецова» после аварии432
Трампа не надо35
Путин поставил в пример мировым лидерам Екатерину II605
Дознаватель полиции умер в Башкирии29
Видео
02:06
Мэр Уфы запретил чиновникам три слова
Политика
01:17
«Найти и покарать»: кислота убила чиновницу
В мире Статьи
03:48
Вторжение отменяется
Армия Войска
01:45
Путин поставил в пример мировым лидерам Екатерину II
Политика
02:10
Москвичи выстроились в очередь в Пушкинский музей
Новости Москвы
01:45
Путин увеличил ДФО
Политика
00:28
Киев промахнулся с арестом «российского» сухогруза
В мире
00:55
Германия подсчитала убытки от антироссийских санкций
В мире
01:45
Путин проводит в Кремле торжественный приём
Политика
02:15
Франция может потерять важную часть территории
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение