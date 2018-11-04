Талибы захватили военную базу в Афганистане

Талибы захватили военную базу в центре Афганистана

Боевики запрещенного в России движения «Талибан» захватили правительственную военную базу в центре Афганистана , сообщило агентство Pajhwok со ссылкой на источник в местной администрации.

Захвачена база в пригороде Таринкот административного центра в провинции Урузган. О потерях сторон не сообщается, передает «Интерфакс»

Это вторая база правительственных сил, захваченная боевиками в течение недели — до этого под контроль боевиков перешла база между уездами Шерин-Тагаб и Давлатабад в северо-западной афганской провинции Фарьяб.

Напомним, в августе правительственный квартал в Кабуле подвергся ракетному удару, после чего Кабул отказался участвовать в московской встрече по Афганистану. Туда собирались приехать лидеры движения «Талибан», однако в итоге встреча сорвалась. После этого ситуация в очередной раз обострилась.