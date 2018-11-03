Ещё
Порошенко встретился с Эрдоганом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дознаватель перед изнасилованием подралась с соперницей
Дознаватель перед изнасилованием подралась с соперницей

Порошенко встретился с Эрдоганом 

RT на русском + ещё 17 14 часов назад
Фото: Reuters
Украинский и турецкий лидеры Пётр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Стамбуле.
О встрече на своей странице в Twitter написал сам Порошенко, опубликовав соответствующее фото.
«Рад встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Очень важно, что мы поддерживаем регулярные и плодотворные контакты с руководством Турецкой Республики», — отметил он.
Как передаёт «Укринформ», встреча, которая проходит во дворце в европейской части Стамбула, должна продлиться около часа, после чего планируется подписание ряда документов.
Ранее Порошенко провёл встречу с константинопольским патриархом Варфоломеем, после которой стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом.
Глава государства в ходе визита в Стамбул назвал стратегическими отношения между Украиной и Турцией.
RT на русском: последние новости
Hill: Трамп объявил о санкциях в стиле «Игры престолов» В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс запрещённой артиллерии ВСУ В ЕС назвали необоснованными санкции России против Украины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознаватель перед изнасилованием подралась с соперницей372
Михалков разоблачил Филарета82
Шнуров написал стих об изнасиловании в Уфе148
Стюардесса рассказала о закатившем скандал Николаеве21
Захарова рассказала о зарплате мужа53
Видео
02:43
Здание Amazon обрушилось в США, есть погибшие
Происшествия
02:11
Трамп объявил о санкциях в стиле «Игры престолов»
В мире
03:07
«СМИ меня неправильно поняли»
Происшествия Статьи
02:06
Климкин заявил об «уходе Украины от русского православия»
В мире Украина
00:28
Пьяный полицейский на BMW разнес продуктовый магазин
Криминал Происшествия
03:46
Седокову высмеяли за откровенные фото
Шоу-бизнес
00:57
Стюардесса рассказала о закатившем скандал Николаеве
Шоу-бизнес Другое
00:25
Охранник требовал деньги за выезд «скорой» с парковки
Происшествия
02:01
МИД рассказал о «новом инструменте разоружения» США
Политика
01:17
Захарова рассказала о зарплате мужа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение