Порошенко встретился с Эрдоганом

О встрече на своей странице в Twitter написал сам Порошенко, опубликовав соответствующее фото.

«Рад встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Очень важно, что мы поддерживаем регулярные и плодотворные контакты с руководством Турецкой Республики», — отметил он.

Радий зустрічі із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Надзвичайно важливо, що ми підтримуємо регулярні та плідні контакти з керівництвом Турецької Республіки. pic.twitter.com/ji4YZ8NSN1— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г.

Как передаёт «Укринформ», встреча, которая проходит во дворце в европейской части Стамбула, должна продлиться около часа, после чего планируется подписание ряда документов.

Ранее Порошенко провёл встречу с константинопольским патриархом Варфоломеем, после которой стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Глава государства в ходе визита в Стамбул назвал стратегическими отношения между Украиной и Турцией.