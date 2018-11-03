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Трамп позлорадствовал над арестованным Болдуином
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Трамп позлорадствовал над арестованным Алеком Болдуином 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: EPA
Дональд Трамп язвительно отреагировал на арест в Нью-Йорке голливудского актера Алека Болдуина, известного своими едкими пародиями на американского лидера.
Комментируя новость об аресте Болдуина, Трамп заявил, что «желает актеру удачи», сообщает телеканал CNBC.
Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Болдуина задержали после того, как он ударил человека в Вест-Виллидж — одном из районов Манхэттена, неподалеку от дома актера.
Источники канала в правоохранительных органах сообщили, что, по предварительной информации, причиной инцидента стали разногласия из-за парковочного места.
Напомним, актер Алек Болдуин нередко пародирует американского лидера. За одну из таких пародий он получил премию «Эмми».
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