Французский лайнер не полетел в Россию

В Росавиации объяснили возвращение лайнера Air France в Париж

Российская сторона не запрещала самолету французской авиакомпании AirFrance пролетать через воздушное пространство РФ , сообщили в Росавиации. Ранее стало известно, что самолет рейса AF 258 во время полета из Парижа в Хошимин был вынужден развернуться на подлете к российской границе. Представитель Росавиации предположил, что инцидент стал результатом ошибки компьютера, который проложил маршрут самолета через Россию.

В Росавиации объяснили инцидент с самолетом французской авиакомпании AirFrance, который не стал пролетать над российским воздушным пространством и был вынужден развернуться во время полета во Вьетнам

Как сообщил представитель Росавиации, маршрут рейса AF 258 ранее не проходил над территорией России и не требовал какого-либо участия российских диспетчеров. Соответственно, экипаж корабля не нуждался в разрешении на пролет от российской стороны, которое судно всегда получает заранее, еще до вылета.

Тем не менее, 1 ноября маршрут рейса был изменен и оказался проложен через российское воздушное пространство. Когда самолет находился над Белоруссией , российский провайдер аэронавигационных услуг — Госкорпорация по организации воздушного движения — связался с экипажем авиасудна и проинформировал его о том, что французская сторона не запросила соответствующее разрешение заранее.

В Госкоропорации сообщили, что готовы в оперативном порядке обработать необходимый запрос и российские дистпетчеры обеспечат пролет самолета над территорией страны.

Тем не менее, капитан корабля, поблагодарив за предложенную помощь, принял решение прекратить выполнение воздушного рейса и развернул самолет. Судно совершило посадку в Варшаве.

«Это не решение властей РФ, это не запрет на пролет через воздушное пространство РФ. Скорее всего, это какой-то, как сказали в самой авиакомпании Air France, сбой в компьютерной системе», — отметили в Росавиации.

Представитель компании также подчеркнул, что Россию связывает многолетнее и взаимовыгодное сотрудничество с французскими авиавластями и, в частности, с авиакомпанией AirFrance.

Об инциденте ранее сообщила радиостанция Europe 1 . Как рассказала 28-летняя пассажирка рейса Шарлотта, через несколько часов после вылета из аэропорта «Шарль де Голль» командир борта сообщил, что самолет вернется обратно, так как у него нет разрешения на пролет над территорией России. Пилот признался, что раньше никогда не сталкивался с подобной ситуацией за все время своей работы, отмечала Шарлотта.

В пресс-службе Аir France подтвердили информацию о том, что рейс был прерван. При этом в компании не смогли назвать точную причину изменения маршрута. Представитель авиаперевозчика предположил, что виной тому стала некая «компьютерная ошибка».

Возможно, сбой в работе компьютер произошел вследствие изменения расписания полетов по причине перехода с летнего времени на зимнее, которое происходит 31 октября. В компании отметили, что маршрут мог неправильно обновиться. Проблема была оперативно устранена, подчеркнул представитель авиаперевозчика.

По данным сайта Flightradar, на подлете к российской границе самолет сделал три круга в небе над белорусским городом Жлобин и отправился обратно. Всего полет Boeing 777 рейса AF258 занял около шести часов.

Часть вернувшихся в Париж пассажиров перенаправили на другие рейсы, а остальных разместили на ночь в отеле перед тем, как они смогли вылететь тем же рейсом в пятницу.

В конце октября Росавиация запретила российской авиакомпании «Якутия» выполнять международные рейсы. Соответствующее решение было вынесено по итогам внеплановых проверок. Запрет вступит в силу с 5 ноября.

Тем не менее авиакомпания сможет возобновить международные перевозки, если в течение 90 дней устранит все замечания.

Основной причиной ограничения стала проблема в области поддержания летной готовности самолетов. Нынешним летом это уже привело к длительным задержкам рейсов не только по международным, но и по внутренним направлениям, сообщает ФАН.

В начале октября в аэропорту Якутска произошла авария самолета авиакомпании RRJ-95B RA-89011, выполнявшего рейс по маршруту Улан-Удэ — Якутск. На борту находились пять членов экипажа и 91 пассажир.

После посадки самолет выкатился за пределы полосы на расстояние около 250 м на реконструируемый участок ВПП. В результате инцидента произошло разрушение основных опор шасси и повреждение силовых элементов планера, отмечает НСН.

В настоящее время авиакомпания приняла план по устранению недостатков и несоответствий. Были уволены гендиректор «Якутии» Ольга Федорова и коммерческий директор компании. В скором времени будут уволены специалисты, отвечающие за техническое состояние самолетов.

Также стало известно, что акционер компании — республики Саха (Якутия) — намерена оказать финансовую поддержку. Речь идет о вкладах в уставной капитал компании или кредиты.