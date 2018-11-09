Абэ позвонил Трампу после выборов в США

Абэ созвонился с Трампом после выборов в США

Отмечается, что стороны обсудили торговые отношения между странами, а также вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

В издании напомнили, что Трамп на пресс-конференции по итогам выборов заявил, что Япония "несправедливо" относится к США в вопросах торговли. По словам президента, Япония поставляет в США свои машины по сниженным пошлинам, однако не позволяет ввозить к себе американские автомобили на таких же условиях.

Ранее сообщалось, что Трамп и Абэ договорились начать переговоры о новом торговом соглашении.