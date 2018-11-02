Юмор такой: в Кремле прокомментировали слова Коломойского

В Кремле с юмором отнеслись к словам Коломойского о списке санкций

В Кремле не придали большого значения словам украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что он не попал в список контрсанкций России якобы потому, что Москва позволила киевским властям отредактировать документ. Как считает Коломойский, его имя вычеркнул лично глава Украины . Эксперты отмечают, что список может быть не финальным, и за ним последует еще одна волна ответных мер от Москвы, ближе к президентским выборам на Украине.

Указ, в соответствии с которым формировались санкции против Украины, был подписан президентом России Владимиром Путиным , однако сам список формировался кабинетом министров, отметил Песков. В связи с этим он посоветовал обратиться в правительство РФ с вопросом, почему Коломойский не был включен в перечень.

Напомним, что 22 октября Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины. 1 ноября на сайте правительства России был опубликован соответствующий список. В документе, представленном кабмином, оказались 68 юридических и 322 физических лиц.

Имени украинского президента Петра Порошенко там нет, однако в список попал его сын Алексей, являющийся депутатом Рады и бизнесменом.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о непопадании Порошенко в санкционный список, пояснил, что такая мера «была бы запредельным шагом».

«Традиционно президенты не включаются в санкционные списки», — пояснил он.

После обнародования документа украинский бизнесмен Игорь Коломойский объяснил отсутствие своего имени в нем сговором администрации президента Украины с российскими властями. По мнению Коломойского, «этот список редактировался на Банковой [улице, где расположена администрация президента Украины]».

В качестве доказательства того, что президент редактировал санкционный список, Коломойский напомнил, что в документе оказалось имя миллиардера Виктора Пинчука . Вместе с этим под действие ограничительных мер попали и многие его активы — медийная компания StarLightMedia, не самый крупный банк Кредит-Днепр и другие.

Как считает предприниматель, это вызвано тем, что отношения между Порошенко и Пинчуком испортились, «о чем говорят регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской».

При этом Коломойский не единственный крупный украинский бизнесмен и политик, чье имя не вошло в санкционный список.

Например, в документе не значатся премьер-министр Украины Владимир Гройсман и бизнесмен Ринат Ахметов , который владеет несколькими шахтами в Ростовской области и, возможно, другими активами в России.

«Мне трудно себе представить, что санкционные списки составляются таким образом, поэтому думаю, что это не очень удачная шутка со стороны господина Коломойского. Мотивы, почему он не оказался в списке, мне неизвестны. Допускаю, что есть второй санкционный список, который может появиться в случае необходимости, и там его фамилия может оказаться, как вариант», — пояснил он НСН.

Морозов отметил, что подобные документы составляются по «причинам самого разного толка». Каждый санкционный список касается конкретных людей или компаний, и все еще может измениться, считает сенатор.

«…Поэтому думаю, что господин Коломойский преувеличивает значимость своей собственной фигуры и в той части, что его кто-то с кем-то согласовывал, и в той части, что он не появился в этих списках», — подчеркнул он.

Политолог Александр Асафов выразил уверенность, что за первой волной российский контрсанкций последует и вторая, ближе к президентским выборам на Украине.

Эксперт отметил, что санкционный список не является окончательным, и в будущем другие люди, не попавшие в документ, обязательно окажутся в других списках.