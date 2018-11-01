Меркель объяснила заявление об уходе с поста канцлера

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пояснила, что заявила о скором уходе со своего поста для того, чтобы молодые политические лидеры успели заявить о своих взглядах и взять на себя ответственность.

«Я сделала это заявление, чтобы дать возможность другим, молодым, выразить свои мысли и подготовить партию к следующим выборам во главе с другими лидерами», — передает ее слова «Интерфакс-Украина».

В четверг Меркель находится с визитом в Киеве.