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Меркель объяснила заявление об уходе
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Меркель объяснила заявление об уходе с поста канцлера 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Канцлер ФРГ Ангела Меркель пояснила, что заявила о скором уходе со своего поста для того, чтобы молодые политические лидеры успели заявить о своих взглядах и взять на себя ответственность.
«Я сделала это заявление, чтобы дать возможность другим, молодым, выразить свои мысли и подготовить партию к следующим выборам во главе с другими лидерами», — передает ее слова «Интерфакс-Украина».
В четверг Меркель находится с визитом в Киеве.
Предполагается, что Меркель уйдет со своего поста в конце нынешнего срока — в 2021 году. Однако экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не исключил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может уйти со своего поста в мае 2019 года.
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