Посол Ирана побывал в МИД Норвегии

Посол Ирана побывал в четверг в МИД Норвегии в связи с подозрениями о подготовке покушения в Дании и возможной причастности к этому спецслужб Ирана и гражданина Норвегии с иранскими корнями, сообщается на сайте норвежской телерадиокомпании NRK.

Датская полиция задержала гражданина Норвегии 21 октября по подозрению в причастности к планам покушения в Дании на лидера движения ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz), которое внесено иранским правительством в список террористических организаций. Подозреваемый будет находиться под арестом до 8 ноября.

"Это вопрос, к которому мы относимся серьезно, и эту позицию мы донесли сегодня до посла Ирана. Мы хотим выразить, насколько серьезно мы относимся к вопросу и к тому, что до сих пор стало известно в результате следствия", — сказала глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёреиде, ее слова процитированы на сайте NRK.

Министр пояснила также, что власти Норвегии сотрудничают с датскими коллегами в связи со следствием и находящимся под арестом норвежским иранцем.

Об аресте гражданина Норвегии с иранскими корнями и о следствии по делу о покушении полиция безопасности Дании PET сообщила во вторник, пояснив, что дело имеет отношение к деятельности иранской разведки и планированию убийства человека, проживающего в Дании.

Расследование подозрений стало причиной проведения 28 сентября в регионе масштабной операции, когда почти на два часа закрыли Эресуннский мост, соединяющий Данию и Швецию, а также паромное сообщение из Дании в Швецию и Германию. После операции полиция сообщила, что перекрытие моста было связано с подозрениями на угрозы, исходящие, по оценкам PET, из Ирана в адрес проживающего в Дании лидера датской группы движения ASMLA.

В PET считают, что находящийся под арестом человек в период с 25 по 27 сентября делал снимки в районе места жительства лидера ASMLA, и что подозреваемый планировал потом передать информацию иранским спецслужбам для дальнейшего планирования покушения на лидера на территории Дании. С весны этого года этот лидер находится под охраной датских спецслужб.

Арестованный отвергает свою причастность к каким-либо планам покушения. Поясняется также, что подозрения на готовящееся покушение основаны не только на наблюдениях за арестованным, но и на других данных спецслужб Дании.

Полиция сообщила также, что помимо следствия по делу о покушении она также занимается и выяснением вопроса, нарушили ли члены ASMLA уголовный кодекс Дании, поддержав нападение в Иране, которое произошло 22 сентября во время военного парада в городе Ахваз.

Результаты предварительного следствия датских спецслужб вызвали реакцию политических властей Дании. Во вторник глава датского МИД Андерс Самуэльсен заявил, что Дания отозвала посла из Тегерана в связи с сообщениями о готовящемся с участием иранских спецслужб покушении в стране.

МИД Ирана в свою очередь вызвал посла Дании в Тегеране и выразил протест в связи с заявлениями о деятельности иранских спецслужб в стране.