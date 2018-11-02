Коломойский объяснил отсутствие в санкционном списке РФ

«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой», — предположил он, подразумевая улицу, на которой в Киеве находится здание администрации президента Украины Петра Порошенко

По словам Коломойского, его фамилию вычеркнул из списка лично президент Украины, а причиной этого стало желание выставить бизнесмена «агентом Кремля» в глазах американских партнеров.