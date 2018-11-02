Коломойский объяснил отсутствие в санкционном списке РФ 

Россия «согласовала» свой санкционный список с Украиной, поэтому в него не попал Игорь Коломойский. Об этом сам украинский бизнесмен заявил агентству УНИАН.
«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой», — предположил он, подразумевая улицу, на которой в Киеве находится здание администрации президента Украины Петра Порошенко.
Предположил Коломойский и то, кто именно входил в «редколлегию». По его словам, это сам Порошенко, управляющий директор компании ICU Макар Пасенюк, лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова и замглавы «Блока Петра Порошенко» в Верховной раде Игорь Кононенко.
По словам Коломойского, его фамилию вычеркнул из списка лично президент Украины, а причиной этого стало желание выставить бизнесмена «агентом Кремля» в глазах американских партнеров.