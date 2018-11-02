Посол США назвал самую удивительную черту россиян

Посол США в РФ Джон Хантсман заявил газете Deseret News, что был изумлен тем, какое нежелание идти на договоренности могут проявлять россияне. Полностью интервью американского дипломата было опубликовано на сайте издания в четверг.
Хантсману был задан вопрос о том, что больше всего удивило его в россиянах. "То, какими несговорчивыми они могут быть", — ответил он. Как отмечает газета, при этом "его лицо помрачнело".
Посол США не согласился с утверждением, что администрация президента США Дональда Трампа не уделяет должного внимания дипломатии и не выделят достаточно персонала для работы дипмиссий. "Это чепуха", — сказал он.
Хантсман заверил, что в работе по-прежнему руководствуется полученными от Трампа ранее инструкциями. Как отмечает издание, их суть состоит в том, что ему следует добиваться "улучшения отношений" с Москвой.
В материале констатируется, что дипломату так и не удалось достичь успеха на приоритетных направлениях, в частности, в том, что касается договоренностей в сфере контроля над ядерными вооружениями. Как отмечает издание, Хантсман объяснил это двумя обстоятельствами. Одно из них состоит в том, что для закрепления договоренностей требуется согласие Сената, а оно, вероятно, не будет получено в свете продолжающегося в Вашингтоне расследования относительно приписываемого Москве вмешательства в американские выборы. Вторым фактором дипломат назвал позицию Кремля.
Хантсман был послом США в Сингапуре (1992-1993), губернатором Юты (2005-2009); в 2009-2011 годах занимал должность посла США в КНР. В мае 2011 года он объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах в США. В январе 2012 года Хантсман объявил о выходе из борьбы и официально поддержал Митта Ромни, который в итоге проиграл на выборах демократу Бараку Обаме. Во время предвыборной гонки в 2012 году Хантсман выступал с критикой политики "перезагрузки" отношений между США и Россией, предложенной Обамой.