Посол США назвал самую удивительную черту россиян

Посол США в РФ заявил, что удивлен неуступчивостью россиян

РФ Посол США Джон Хантсман заявил газете Deseret News, что был изумлен тем, какое нежелание идти на договоренности могут проявлять россияне. Полностью интервью американского дипломата было опубликовано на сайте издания в четверг.

Хантсману был задан вопрос о том, что больше всего удивило его в россиянах. "То, какими несговорчивыми они могут быть", — ответил он. Как отмечает газета, при этом "его лицо помрачнело".

Хантсман заверил, что в работе по-прежнему руководствуется полученными от Трампа ранее инструкциями. Как отмечает издание, их суть состоит в том, что ему следует добиваться "улучшения отношений" с Москвой.

В материале констатируется, что дипломату так и не удалось достичь успеха на приоритетных направлениях, в частности, в том, что касается договоренностей в сфере контроля над ядерными вооружениями. Как отмечает издание, Хантсман объяснил это двумя обстоятельствами. Одно из них состоит в том, что для закрепления договоренностей требуется согласие Сената, а оно, вероятно, не будет получено в свете продолжающегося в Вашингтоне расследования относительно приписываемого Москве вмешательства в американские выборы. Вторым фактором дипломат назвал позицию Кремля.