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Меркель снова отвернулась от России
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Меркель раскрыла позицию Германии по продлению санкций против России 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: Sean Gallup / Getty Images
ФРГ выступит за продление санкций в отношении России из-за медленного прогресса по минским договоренностям, заявила канцлер Ангела Меркель.
«К сожалению, сейчас так… что минские договоренности не выполняются, если что-то происходит, то только по миллиметру вперед, но время от времени есть отступление назад, то есть, Германия будет также выступать за продление этих санкций (против России — прим. ВЗГЛЯД)», — сказала канцлер на совместном с президентом Украины Петром Порошенко выступлении, передает РИА «Новости».
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Она добавила, что санкционное давление против России могут снизить в случае прогресса по минским договоренностям.
Ранее германский историк Гетц Али заявлял, что Меркель во внешней политике придерживается двойных стандартов, в том числе, по отношению к России.
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