Ещё
Лукашенко увидел в Октябрьской революции праздник мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко увидел в Октябрьской революции праздник мира 

Lenta.ru + ещё 22 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Октябрьская революция — это праздник мира и прав человека. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии моста через Припять, сообщает Tut.by.
Он назвал символичным тот факт, что новый мост открылся накануне Октябрьской революции. Белорусский лидер рассказал, что встретился накануне с американцами и обсуждал события 1917 года.
«Мы очень долго дебатировали о правах человека, и вот я им привел пример событий того времени — вот где были нарушены права человека. Люди шли непонятно на какую войну и погибали. Право человека на жизнь было разрушено, а также право на труд — люди не имели работы, куска хлеба. Как они могли жить и кормить свои семьи?», — сказал Лукашенко.
По его словам, Октябрьская революция — это не переворот, а праздник мира и прав человека.
«Берегите мир, людей и истинные права на жизнь, на труд, на образование, на здравоохранение, на воспитание детей», — резюмировал президент.
День Октябрьской революции ежегодно отмечается в Белоруссии 7 ноября. В России празднуют день воинской славы — День проведения военного парада в Москве в 1941-м в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской революции.
Последние новости
Миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако ФСИН объяснила обеды бандита-«цапка» с икрой и крабами Цены на бензин пошли вверх после их заморозки правительством
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Шамсуарова об изнасиловании всплыла Багдасарян260
Польша близка к выходу из Евросоюза42
Умерла Наталья Корчагина8
Дознаватель сильно напилась перед изнасилованием376
Стало известно о «трех женщинах» на изнасиловании дознавателя517
Видео
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
00:25
Шутка про НАСА и батут вернулась Рогозину бумерангом
Наука и техника Статьи
01:28
Врачи оказывают помощь людям в зале, где выступает Трамп
США В мире
00:30
«Аномалия» в небе над Внуково взбудоражила соцсети
Наука и техника
05:41
В Монако задержан российский миллиардер
Криминал Другое
05:02
В Тернопольской области запретили говорить и петь по-русски
В мире Украина
01:01
Кто сорвал встречу Путина и Трампа и другие события дня
В мире
02:44
Россия отказалась идти на поводу у Украины
Политика
01:41
«Не ноги»: Грачев объяснил, почему отрубил жене руки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение