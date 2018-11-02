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Названо условие прекращения страданий жителей Донбасса 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Страдания жителей Донецкой и Луганской областей прекратились бы, если бы все подписанты минских соглашений начали реагировать на отчеты Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) на Украине и выполняли свои обещания. Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил бывший первый заместитель главы СММ Александр Хуг.
Он подчеркнул, что стороны конфликта показывают друг на друга пальцем и обвиняют друг друга в невыполнении минских соглашений. Такой подход, по словам Хуга, не работает, вместо этого нужно принимать какие-то иные меры.
Сотрудники мониторинговой миссии каждый день выявляют нарушения в зоне конфликта и сообщают о них в отчетах. «Если бы те, кто подписал соглашения, реагировали, если бы они выполняли обещания, ситуация бы улучшилась и люди по обе стороны не страдали бы от этого постоянного безумия», — подчеркнул Хуг.
31 октября, на своем последнем брифинге в должности первого замглавы СММ ОБСЕ Хуг сообщил, что до сих пор видит «свет в конце тоннеля» для Донбасса. «Этот конфликт не закореневший, не замерший и не замороженный. Его можно завершить, приняв соответствующее решение», — выразил уверенность он. На должности Хуга заменил британский дипломат Марк Этерингтон.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине начала работу в марте 2014 года после обращения правительства Украины с согласия стран-участниц организации. Основными задачами миссии являются объективное наблюдение за ситуацией в зоне конфликта и установление диалога между его участниками.
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