Названо условие прекращения страданий жителей Донбасса

Он подчеркнул, что стороны конфликта показывают друг на друга пальцем и обвиняют друг друга в невыполнении минских соглашений. Такой подход, по словам Хуга, не работает, вместо этого нужно принимать какие-то иные меры.

Сотрудники мониторинговой миссии каждый день выявляют нарушения в зоне конфликта и сообщают о них в отчетах. «Если бы те, кто подписал соглашения, реагировали, если бы они выполняли обещания, ситуация бы улучшилась и люди по обе стороны не страдали бы от этого постоянного безумия», — подчеркнул Хуг.

31 октября, на своем последнем брифинге в должности первого замглавы СММ ОБСЕ Хуг сообщил, что до сих пор видит «свет в конце тоннеля» для Донбасса. «Этот конфликт не закореневший, не замерший и не замороженный. Его можно завершить, приняв соответствующее решение», — выразил уверенность он. На должности Хуга заменил британский дипломат Марк Этерингтон.