«Вы ведущая страна мира»: что Лукашенко пообещал США

Белорусский президент Александр Лукашенко рассчитывает на улучшение отношений между Минском и Вашингтоном. Президент Белоруссии обещает, что его страна может стать самым надежным партнером США в регионе, если отношения двух стран продолжат налаживаться.

Белоруссия надеется на дальнейшее укрепление сотрудничества Минска и Вашингтона, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Аароном Уэссом Митчеллом в Минске, передает ФАН. Митчелл приехал на встречу основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в Минске с 30 октября по 1 ноября.

«Даже в самые сложные времена наших отношений я не переставал говорить о том, что мы крайне заинтересованы в хороших отношениях с вашей страной», — указал Лукашенко, отметив, что это исторический визит высокопоставленного американского чиновника, «с которого начнется постепенный выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения».

«Если сказать, что за последнее время не произошло никаких изменений в белорусско-американских отношениях, это будет неправда, сам визит высокопоставленного чиновника администрации [президента США Дональда] Трампа был бы невозможен. Да, произошли серьезные подвижки в наших отношениях, но я не назвал бы их кардинальными изменениями, которых требует время в этом регионе», — подчеркнул глава Белоруссии.

Лукашенко также отметил, что власти его страны придерживаются политики суверенности и независимости государства.

«Мы хотим быть предсказуемыми и никогда не изменяли этим принципам, поэтому к нам нормально относятся многие страны мира.

Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я обещаю, что Беларусь будет самым надежным и искренним партнером. Если Беларусь что-то вам пообещает, даже в ущерб себе, мы это сделаем», — пообещал американскому чиновнику Лукашенко.

Лукашенко также оценил осведомленность своего гостя в проблемах региона.

«Мы знаем отношение вашей страны к этим проблемам. Думаю, что вы уделите больше внимания решению этих проблем как ведущая страна мира, если мы будем востребованы в решении самых сложных проблем в Европе, особенно на востоке Европы, здесь, на геополитическом разломе, мы готовы к этому», — подчеркнул президент Белоруссии.

Сам Митчелл, в свою очередь, заметил, что американская сторона видит большой потенциал в развитии отношений с Минском в дипломатическом и в экономическом плане.

Отношения Белоруссии с Западом в последнее время заметно улучшились в связи с участием Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Благодаря этому, в частности, расширился штат посольства США в Минске. Американская сторона приостановила действие санкций против ряда белорусских предприятий, хотя ряд ограничений действует и в настоящее время. Это касается некоторых представителей власти республики и предприятия «Белвнешпромсервис».

В сентябре 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик был подписан так называемый минский протокол. Через полгода — в феврале 2015 года — стороны заключили минские соглашения, в соответствии с которыми государства обязались способствовать постепенной деэскалации конфликта в Донбассе и установлению режима прекращения огня.

В настоящее время минские соглашения устраивают далеко не всех. Как заявлял глава МИД Украины Павел Климкин, переговоры по Донбассу в Минске являются неэффективными. Он полагает, что встречи контактной группы на минской площадке — «это в основном профанация».

В то же время единственными эффективными моментами в этих переговорах он считает обсуждение вопросов безопасности и обмена пленными.

Не поддерживает этот формат и постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. Он предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в другую столицу. По его мнению, Белоруссия голосует против любых украинских инициатив и не придерживается нейтральной стороны в спорных вопросах между Украиной и Россией.

Как пояснил Ельченко в эфире украинского телеканала «Прямой», Киеву необходимо сделать «серьезные выводы из позиции Белоруссии».

«Наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ — я не могу понять, почему они голосуют против. Я лично полностью поддерживаю, что нам надо просто переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу», — заявил украинский постпред.

В то же время Минск утверждает, что «они поддерживают такой тяжелый для себя нейтралитет».

Но Ельченко в это не верит и заявляет, что ни о какой нейтральности речи быть не может.