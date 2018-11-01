«Шерше ля фам»

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Порошенко назвал виновника миллиардных долгов Украины 

ТК «Звезда» + ещё 1 29 минут назад
Фото: Serg Glovny, Globallookpress
Президент Украины обвинил бывшего премьера Юлию Тимошенко в повышении цен на газ для населения.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина могла бы не брать новый кредит у Международного валютного фонда, если бы не долги Киева, которые были приобретены в период с 2007 по 2013 годы. Об этом украинский лидер заявил на встрече с бизнесменами в среду, 31 октября.
«54 миллиарда долларов — общее долговое наследие, которое приобрели нынешние "борцы за правду" в 2007–2013 годах, будучи у власти», — заявил Порошенко.
Так, по его мнению, если бы находящаяся в тот момент на посту премьер-министра Тимошенко не взяла на себя обязанность повысить цену на газ для населения, Украина могла бы избежать нынешних долгов.
Напомним, в 2008 году Украина подписала с МВФ соглашение об урегулировании цены на газ.
«Кто на то время был премьер-министром, я называть не буду. На французском это звучит так: cherchez la femme (в переводе с французского — ищите женщину — прим. ред.), » — приводит слова президента «Украинская правда».
При этом он отметил, что сохранить и ускорить рост ВВП, а также уровень жизни в стране представляется возможным лишь на основе абсолютно ответственной экономической политики.
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