«Шерше ля фам»

Порошенко назвал виновника миллиардных долгов Украины

Президент Украины обвинил бывшего премьера Юлию Тимошенко в повышении цен на газ для населения.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина могла бы не брать новый кредит у Международного валютного фонда , если бы не долги Киева, которые были приобретены в период с 2007 по 2013 годы. Об этом украинский лидер заявил на встрече с бизнесменами в среду, 31 октября.

«54 миллиарда долларов — общее долговое наследие, которое приобрели нынешние "борцы за правду" в 2007–2013 годах, будучи у власти», — заявил Порошенко.

Так, по его мнению, если бы находящаяся в тот момент на посту премьер-министра Тимошенко не взяла на себя обязанность повысить цену на газ для населения, Украина могла бы избежать нынешних долгов.

Напомним, в 2008 году Украина подписала с МВФ соглашение об урегулировании цены на газ.

«Кто на то время был премьер-министром, я называть не буду. На французском это звучит так: cherchez la femme (в переводе с французского — ищите женщину — прим. ред.), » — приводит слова президента «Украинская правда».

При этом он отметил, что сохранить и ускорить рост ВВП, а также уровень жизни в стране представляется возможным лишь на основе абсолютно ответственной экономической политики.