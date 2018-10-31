«Это катастрофа»: депутат Рады обрисовал будущее Украины

Катастрофа произошла с экономикой Украины, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович. По его словам, несколько поколений украинцев будут вынуждены «пахать и пахать на эти МВФы». Он добавил, что внешний долг Украины достиг почти $48 млрд, и главная статья расходов в проекте украинского бюджета — обслуживание долга.

Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович заявил, что экономика Украины находится в глубоком кризисе. Об этом парламентарий сообщил в эфире телеканала «112».

«Дорогие украинцы, сегодня ситуация практически в экономике катастрофическая», — заявил Рабинович.

По его словам, на конец августа внешний долг Украины составлял $47,5 млрд, а совокупный долг страны достиг $75 млрд Поэтому несколько поколений украинцев, отметил Рабинович, будут вынуждены трудиться только на благо Международного валютного фонда (МВФ).

«Мы с вами, наши дети и внуки заложены в эти бюджеты и мы должны пахать и пахать на эти эмвээфы, на эти сто человек, у которых зарплаты растут какими-то космическими темпами», — посетовал нардеп, его слова передает ФАН.

Он добавил, что основная статья расходов украинского бюджета — это обслуживание долгов. Ранее Рабинович предлагал и более радикальные «решения проблемы».

В конце июня депутат заявил, что до конца 2018 года перед Киеву необходимо вернуть $12,5 млрд госдолга, в 2019 году — $12,1 млрд, а до конца 2020 года расплатиться с долгами на сумму еще в $10,2 млрд Поэтому принимать новые транши от Евросоюза и МВФ для Украины «подобно смерти». Рабинович оценил суммарные долговые обязательства Украины в $117 млрд Он выразил убеждение, что в этой ситуации украинская экономика обречена на крах.

«Любая организация, у которой есть даже не компьютер, а счеты, может сосчитать легко, что Украина не в состоянии вернуть эти деньги», — подчеркнул нардеп, призывая Киев не действовать в интересах Международного валютного фонда, а объявить на Украине дефолт — по его мнению, единственный способ спасти страну от гибели.

Напомним, МВФ выделяет Украине финпомощь с 2015 года. Властям в Киеве посулили $17 млрд — если они выполнят требования Фонда. Одно из ключевых требований –— повышение потребительских цен на газ.

Напомним, что 19 октября правительство Украины приняло решение о повышении с 1 ноября этого года цен на газ для населения на 23,5% до 8 550 гривен (около $300 или 20 тысяч рублей) за тысячу кубометров.

В тот же день МВФ выпустил заявление, в котором сообщил о согласовании новой программы для Украины.

«Новая программа stand-by с запрошенным доступом к SDR 2,8 млрд (эквивалент $3,9 млрд) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году», — говорится в сообщении фонда.

Кредит будет выдан только после того, как Украина примет закон о бюджете.

Как сообщает украинская пресса, цена на газ для населения, которая недавно была повышена на 23,5% по требованию МВФ, продолжит расти. В следующем году она может прибавить еще 40%. Между тем с 1 декабря этого года подорожают тепло и горячая вода.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий спустя сутки заявил, что повышение цен на газ «неизбежно», так как от тарифов зависит сотрудничество страны с МВФ. Парубий подчеркнул, что Украине «очень нужна» поддержка фонда. Поэтому, по его словам, появилась необходимость повысить цены на газ.

Спикер заметил, что такие «шоковые реформы» не поддерживаются населением, однако необходимы для действующей власти. Политик добавил, что он несколько раз просил у МВФ «снять с повестки» этот вопрос.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в свою очередь выразил убеждение, что повышение цен на газ не заставит людей выйти на демонстрации, так как нынешние власти жестко подавят любое недовольство, сообщает НСН.

«Скорее всего, значительная часть их счетов будет неоплаченная, будет расти задолженность перед коммунальными службами, перед поставщиками газа. Но я не уверен, что население массово выйдет на акции протеста. Их сразу же назовут агентами Кремля. Будут применены жестокие репрессивные меры против возможных таких выступлений. Сейчас там такая демократия, что на улицу выйти с реальным поводом для возмущения проблематично. Можно остаться калекой после таких выходов», — опасается политолог с Украины.

Кроме того, МВФ требует от Киева снизить дефицит бюджета и принять его досрочно. 18 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении бюджет страны на 2019 год. Предполагается, что доходы составят 1,008 трлн гривен, расходы — 1,094 трлн гривен, дефицит — 89,989 млрд грн или 2,3% ВВП.

В законопроект заложен рост экономики на 3% (МВФ недавно снизил прогноз по росту ВВП Украины на следующий год с 3,3% до 2,7%), инфляция в 7,4%, а также рост минимальной заработной платы с 3723 гривен до 4173 гривен. Дефицит в запланированных пределах соответствует требованиям Международного валютного фонда.