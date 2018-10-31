В ЛНР посоветовали Западу «Мертвые души», чтобы понять состояние ВСУ

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко порекомендовал представителям стран Запада прочитать произведение Николая Гоголя "Мертвые души", чтобы понять истинное положение дел в украинской армии.

Ранее командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что непосредственно в военной операции "укомплектованность воинских частей намного выше, чем тогда, когда они выходят оттуда", а соотношение сил по сравнению с ополченцами в пользу украинских силовиков.

"Западные партнеры Украины полностью поддерживают и спонсируют братоубийственную войну в Донбассе, и они как минимум хотят услышать, что деньги не разворовываются, а идут по назначению… Западным партнерам Украины не стоит забывать, с кем они имеют дело, и я рекомендую им прочитать произведение драматурга и поэта, родившегося в Полтавской губернии, Николая Васильевича Гоголя "Мертвые души", — сказал Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.