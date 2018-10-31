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В ЛНР посоветовали Западу «Мертвые души»
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В ЛНР посоветовали Западу «Мертвые души», чтобы понять состояние ВСУ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко порекомендовал представителям стран Запада прочитать произведение Николая Гоголя "Мертвые души", чтобы понять истинное положение дел в украинской армии.
Ранее командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что непосредственно в военной операции "укомплектованность воинских частей намного выше, чем тогда, когда они выходят оттуда", а соотношение сил по сравнению с ополченцами в пользу украинских силовиков.
"Западные партнеры Украины полностью поддерживают и спонсируют братоубийственную войну в Донбассе, и они как минимум хотят услышать, что деньги не разворовываются, а идут по назначению… Западным партнерам Украины не стоит забывать, с кем они имеют дело, и я рекомендую им прочитать произведение драматурга и поэта, родившегося в Полтавской губернии, Николая Васильевича Гоголя "Мертвые души", — сказал Марочко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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