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В КНР выступили против контактов Тайваня и США
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«Краденое сбывают здесь же»

В КНР выступили против контактов Тайваня и США 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан заявил, что китайская сторона выступает против любых контактов Тайваня и США.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что данное заявление связано с недавним проходом американских военных кораблей в Тайваньском проливе.
«Все обратили внимание на соответствующий инцидент, и МИД Китая, и наше оборонное ведомство уже выразили нашу позицию и отношение. Тайваньский вопрос затрагивает национальный суверенитет и территориальную целостность Китая, мы решительно выступаем против любых официальных обменов и военных контактов США и Тайваня», — сказал он.
Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник Жэнь Гоцян заявил, что США наносят ущерб суверенитету Китая поставками оружия на Тайвань.
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