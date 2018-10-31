В КНР выступили против контактов Тайваня и США 

Официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан заявил, что китайская сторона выступает против любых контактов Тайваня и США.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что данное заявление связано с недавним проходом американских военных кораблей в Тайваньском проливе.
«Все обратили внимание на соответствующий инцидент, и МИД Китая, и наше оборонное ведомство уже выразили нашу позицию и отношение. Тайваньский вопрос затрагивает национальный суверенитет и территориальную целостность Китая, мы решительно выступаем против любых официальных обменов и военных контактов США и Тайваня», — сказал он.
Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник Жэнь Гоцян заявил, что США наносят ущерб суверенитету Китая поставками оружия на Тайвань.