Порошенко не попал под санкции России

Песков объяснил, почему Порошенко не попал в санкционный список

Включить президента Украины Петра Порошенко в ответный санкционный список России было бы запредельным шагом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков "Традиционно президент не включается в санкционные списки, это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг", — сказал Песков журналистам. В четверг премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".