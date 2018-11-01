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Порошенко не попал под санкции России
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Песков объяснил, почему Порошенко не попал в санкционный список 

РИА Новости + ещё 46 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Включить президента Украины Петра Порошенко в ответный санкционный список России было бы запредельным шагом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Традиционно президент не включается в санкционные списки, это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг", — сказал Песков журналистам.
В четверг премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".
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