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Арабская коалиция убила 150 хуситов
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Арабская коалиция заявила о ликвидации 150 хуситов при авиаударе у Ходейды 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Stringer
Сто пятьдесят членов шиитской группировки "Ансар Алла" (хуситы) убиты при авиаударе арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в йеменской провинции Ходейда, заявил во вторник представитель союзников Турки аль-Малики.
По словам спикера коалиции, ракетно-бомбовый удар, при котором были ликвидированы повстанцы, был нанесен по учебно-тренировочному лагерю группировки.
Поддерживающая йеменского президента Абд Раббу Мансура Хади арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией уже несколько месяцев пытается отбить Ходейду, где находится стратегически важный порт, у йеменских мятежников-хуситов. Однако проправительственным войскам не удается установить контроль над городом.
Конфликт в Йемене между хуситами и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.
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