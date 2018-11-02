ЕС оценил введенные Россией санкции против Украины

Евросоюз назвал ответные меры России в отношении Украины необоснованными

Евросоюз считает, что спецмеры РФ в ответ на санкции Киева "не обоснованы", сообщило представительство ЕС в Киеве.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.

"Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний является необоснованным", — говорится в заявлении, которое в пятницу цитирует агентство УНИАН.

В представительстве отметили, что "необходимо избегать всех шагов, которые в дальнейшем будут заострять ситуацию и препятствовать поиску решения с целью восстановления территориальной целостности Украины".