Медведчук назвал Украину «аутсайдером»

Лидер движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук заявил, что в 1990-е годы страна входила в десятку наиболее промышленно развитых государств мира, а в настоящее время является аутсайдером.

Об этом сообщается на сайте движения.

«Советская Украина была членом ООН, поэтому по ней приводились данные международной статистики. Так вот, в 90-е годы прошлого века Украина входила в число десяти наиболее промышленно развитых стран мира! А сейчас наша страна среди аутсайдеров», — говорится в тексте.

По словам Медведчука, за время работы тех представителей украинской власти, которые наиболее активно выступают за евроинтеграцию, страна «превратилась в аграрно-сырьевой придаток» западных государств, в том числе из-за переориентации с рынков России и СНГ.

«За девять месяцев 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2013 года сократился на 25,3% и составил $34,5 млрд», — подытожил он.

Таким образом Медведчук прокомментировал слова первого вице-премьера Украины Степана Кубива о том, что экономическое сотрудничество с Россией в советские времена якобы превратило Украину в «сырьевой придаток».