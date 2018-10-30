Ещё
Медведчук назвал Украину «аутсайдером»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведчук назвал Украину «аутсайдером» 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук заявил, что в 1990-е годы страна входила в десятку наиболее промышленно развитых государств мира, а в настоящее время является аутсайдером.
Об этом сообщается на сайте движения.
«Советская Украина была членом ООН, поэтому по ней приводились данные международной статистики. Так вот, в 90-е годы прошлого века Украина входила в число десяти наиболее промышленно развитых стран мира! А сейчас наша страна среди аутсайдеров», — говорится в тексте.
По словам Медведчука, за время работы тех представителей украинской власти, которые наиболее активно выступают за евроинтеграцию, страна «превратилась в аграрно-сырьевой придаток» западных государств, в том числе из-за переориентации с рынков России и СНГ.
«За девять месяцев 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2013 года сократился на 25,3% и составил $34,5 млрд», — подытожил он.
Таким образом Медведчук прокомментировал слова первого вице-премьера Украины Степана Кубива о том, что экономическое сотрудничество с Россией в советские времена якобы превратило Украину в «сырьевой придаток».
Ранее бывший спикер Верховной рады Владимир Литвин заявил, что Украине понадобится минимум 100 лет для того, чтобы достичь уровня Польши.
Также глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что страна является «классическим фейл-кейсом», шансы которого выйти в лидеры падают в геометрической прогрессии.
RT на русском: последние новости
Тимошенко намерена добиться от России €100 млрд компенсации за Крым Умер заслуженный артист Таджикистана Марат Арипов Историк рассказал об угрозе гражданской войны в США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина кровавого конфликта россиян в Антарктиде27
Эрдоган объявил о масштабной военной операции в Сирии73
Решена судьба моряков задержанного Киевом судна РФ57
ЧП в Москве, есть пострадавшие25
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»108
Видео
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия
03:24
Названа причина кровавого конфликта россиян в Антарктиде
Происшествия
01:24
Хабенский судится из-за элитной недвижимости
Шоу-бизнес
00:55
Решена судьба моряков задержанного Киевом судна РФ
Украина В мире
00:43
Эрдоган объявил о масштабной военной операции в Сирии
В мире Статьи
02:48
Патриарх Кирилл высказался о «поездке в Константинополь»
Общество
00:31
ЧП в Москве, есть пострадавшие
Происшествия Новости Москвы
20:14
Праздничная атмосфера. Как простились с Караченцовым
Шоу-бизнес Статьи
01:04
Док ушел на дно: причины аварии в Мурманске
Происшествия Армия
01:41
«»Крымская стена" падет так же, как Берлинская»
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение