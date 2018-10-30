Обзор зарубежных СМИ: Конец эпохи Меркель ударит по Евросоюзу 

Конец эпохи Меркель ударит по Евросоюзу
Уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии оставит «брешь» в Европе, уверен автор The Guardian Джон Хенли. По его словам, отказ Меркель от выдвижения в 2021 году на новый срок знаменует собой «конец эпохи ее доминирования» в Европейском союзе, который при этом стоит перед лицом таких проблем, как брексит, кризис в Италии и вероятность побед популистов на предстоящих в будущем году выборах в Европарламент.
Россия лишится миллиардов
Новое требование Международной морской организации ООН к количеству серы в мазуте, который может использоваться в качестве судового топлива, грозит нефтяным компания России миллиардными убытками. В 2020 году требование о запрете использования мазута, содержащего более 0,5% серы, станет правилом. Это, по данным Bloomberg, может сократить выручку российских нефтяников на 3,5 миллиарда долларов лишь в 2020-м, так как мазут, производимый в России, не соответствует этому требованию.
США посоветовали «подстрекать» РФ и Китай к конфликтам
Ради победы в холодной войне с Китаем США должны поссорить его с Россией. Об этом в колонке для The Wall Street Journal написал американский политик Сет Кропси. По его мнению, во избежание мирового господства Китая США следует «подстрекать» его на конфликты с Россией. Одним из примеров того, из-за чего Москва и Пекин могли бы вступить в конфликт, Кропси назвал добычу ресурсов в Арктике и доминирование в Центральной Азии.
«США готовят войну, Россия готовится к войне»
Россия готовится к войне, которую готовят США. Об этом, как сообщает бельгийское издание Dedefensa, в ООН заявил замначальника департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрей Белоусов. Таким образом дипломат отреагировал на отказ Первого комитета Генассамблеи ООН рассмотреть внесенный Россией проект резолюции о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Россия ответила украинским патриотам
Международная федерация футбола признала чемпионат мира 2018 года, который состоялся в России, лучшим в истории из-за хорошей организации, готовности инфраструктуры и чистоты спортивного аспекта, напомнил журналист украинского «Корреспондента» Дмитрий Скворцов.
«Вот и ответ украинским патриотам, что потешались над тем, как "разорванная санкциями в клочья бензоколонка" тратит миллиарды на "дутый престиж"», — считает он.