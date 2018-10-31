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Киев поставили на колени в ООН из-за убийства Захарченко
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Киев поставили на колени в ООН из-за убийства Захарченко 

Дни.ру + ещё 16 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
У России есть веские основания предполагать, что к убийству главы Донецкой народной республики Александра Захарченко причастна Украина, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации. Он также заметил, что в невыполнении Минских договоренностей виноваты Евросоюз и США.
Как успели заметить многие аналитики, чем дальше заходит деградация украинских властей, чем хуже становится экономическая и внутри— и внешнеполитическая ситуация в стране, тем больше любое официальное мероприятие с участием Украины становится похоже на публичную порку Киева. Очередное унижение украинским дипломатам пришлось пережить на заседании Совета безопасности ООН, когда слово взял постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя.
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой
От лица официальной Москвы он практически предъявил Киеву обвинение в организации теракта в Донецке, при котором погиб глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. "Убийство было нацелено на дестабилизацию обстановки в регионе, имеются веские основания предполагать, что к нему причастна украинская сторона", — цитирует РИА ФАН постпреда России.
К тому же, подчеркнул Василий Небензя, Украине не исполняет ни одного пункта Минских соглашений. Впрочем, многие политики и эксперты даже перестали воспринимать украинскую власть в качестве самостоятельного игрока, поэтому ответственных за такое поведение украинских властей ищут за пределами страны. Поступил так и представитель России. "В том, что киевская власть не выполняет Минские договорённости, виноваты вы — ЕС и США", — цитирует его RT.
Напомним, Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Самодельное взрывное устройство, установленное в помещении, было оборудовано камерой, позволяющей идентифицировать цель и привести его в действие в нужный момент. В ДНР взрыв в кафе признали терактом.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила мнение, что за взрывом стоит Киев. Президент России Владимир Путин рассказал, что именно Киев заморозил процесс урегулирования ситуации в Донбассе, и упомянул убийство людей, которых население выбрало для руководства.
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