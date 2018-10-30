Скончался Марат Арипов

Народный артист Таджикистана , актер и режиссер Марат Арипов умер на 84-м году жизни в Душанбе. Об этом сообщает во вторник агентство "Азия-плюс" со ссылкой на министерство культуры Таджикистана.

"На 84-м году жизни 29 октября в Душанбе после продолжительной болезни ушел из жизни народный артист Таджикистана, киноактер и режиссер фильмов, ставших гордостью таджикского кинематографа, Марат Арипов", — говорится в сообщении агентства.

Арипов родился 27 августа 1935 года в Душанбе. В возрасте 21 года он стал самым молодым заслуженным артистом в истории Таджикистана (в то время — Таджикской ССР). Актерскую славу ему принесла картина "Судьба поэта", где он сыграл одного из основоположников персидской и таджикской литературы Рудаки, за эту роль он был в 1960 году награжден Дипломом Всесоюзного кинофестиваля 1960 года в Минске и Премией Каирского кинофестиваля. Также имеет диплом "За лучший дебют" смотра кинематографистов Средней Азии и Казахстана за постановку фильма "Ниссо".