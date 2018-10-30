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Клинтон снова собралась в президенты
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Клинтон ответила на вопрос о повторном выдвижении в президенты 

Газета.Ru + ещё 5 51 минуту назад
Фото: Reuters
Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон допустила, что снова может баллотироваться на президентских выборах. Об этом она рассказала в интервью порталу Recode.
По словам Клинтон, она "не хочет даже думать" о выборах 2020 года до момента, пока не пройдут промежуточные выборы, которые состоятся 6 ноября, однако она отметила, что хотела бы, чтобы в январе 2021 года в Овальный кабинет "пришел демократ".
Ранее сообщалось, что Биллу и Хиллари Клинтон отправили бомбу по почте.
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