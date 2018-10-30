Клинтон снова собралась в президенты

Клинтон ответила на вопрос о повторном выдвижении в президенты

Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон допустила, что снова может баллотироваться на президентских выборах. Об этом она рассказала в интервью порталу Recode.

По словам Клинтон, она "не хочет даже думать" о выборах 2020 года до момента, пока не пройдут промежуточные выборы, которые состоятся 6 ноября, однако она отметила, что хотела бы, чтобы в январе 2021 года в Овальный кабинет "пришел демократ".

Ранее сообщалось, что Биллу и Хиллари Клинтон отправили бомбу по почте.