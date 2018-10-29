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Белый дом отверг сравнение Болсонару с Трампом
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Белый дом отверг сравнение Болсонару с Трампом 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: AP Photo / Andrew Harnik
Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс отвергла сравнение избранного президентом Бразилии Жаира Болсонару с американским лидером Дональдом Трампом.
"Есть только один Дональд Трамп, я считаю", — сказала Сандерс на регулярном брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос бразильской журналистки, как Белый дом относится к тому, что Болсонару называют "Дональдом Трампом тропиков".
В Бразилии в воскресенье прошел второй тур выборов президента. После подсчета 99,99% голосов кандидат от правой Социально-либеральной партии Болсонару набрал 55,13%, а кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад — 44,87%. В должность новый президент вступит 1 января 2019 года.
Болсонару известен своими ультраправыми и популистскими взглядами. Еще в начале кампании он открыто заявлял, что Трамп, известный в мире своей непредсказуемостью, является его главным примером для подражания.
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