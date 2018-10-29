Убийцу из Питтсбурга оставили под стражей

Суд оставил под арестом стрелка из американского Питтсбурге . Роберт Боуэрс обвиняется в убийстве 11 человек в синагоге.

Как пишет издание Pittsburgh Post-Gazette, мужчина предстал перед судом для предварительного установления личности. На заседание он приехал в инвалидном кресле. Боуэрс получил ранение во время перестрелки с полицией. Прокуратура предъявила ему обвинения по 28 пунктам и заявила, что будет добиваться смертной казни. Следующее заседание, как ожидается, состоится 1 ноября.

Нападение на синагогу в Питтсбурге (штат Пенсильвания — прим.) произошло утром 27 октября. Погибли 11 человек. Ранее News.ru писал, что все жертвы были опознаны.