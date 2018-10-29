Ещё
Убийцу из Питтсбурга оставили под стражей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убийцу из Питтсбурга оставили под стражей 

News.ru 26 минут назад
Фото: Aaron Jackendoff/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Суд оставил под арестом стрелка из американского Питтсбурге. Роберт Боуэрс обвиняется в убийстве 11 человек в синагоге.
Как пишет издание Pittsburgh Post-Gazette, мужчина предстал перед судом для предварительного установления личности. На заседание он приехал в инвалидном кресле. Боуэрс получил ранение во время перестрелки с полицией. Прокуратура предъявила ему обвинения по 28 пунктам и заявила, что будет добиваться смертной казни. Следующее заседание, как ожидается, состоится 1 ноября.
Нападение на синагогу в Питтсбурге (штат Пенсильвания — прим.) произошло утром 27 октября. Погибли 11 человек. Ранее News.ru писал, что все жертвы были опознаны.
News.ru: последние новости
Организаторы «Евровидения-2019» придумали девиз конкурса Суд Киева обязал начать расследование против Яценюка Ассанж выдвинул обвинения против Эквадора
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владимир Бородин погиб в ДТП42
Опубликована предсмертная записка журналиста НТВ97
Появились данные о действиях Израиля после крушения Ил-2050
Уход Меркель, утечка в Сбербанке и другие события дня12
Россия разрабатывает новое оружие417
Видео
01:48
Россия разрабатывает новое оружие
Оружие Армия
06:02
Караченцова похоронили
Общество
00:21
Владимир Бородин погиб в ДТП
Происшествия Другое
06:02
Пугачева отказалась от речей на похоронах Караченцова
Шоу-бизнес
00:54
«Евровидение-2018»: Израиль позволил себе мечтать
В мире Статьи
02:30
Уход Меркель, утечка в Сбербанке и другие события дня
В мире
01:18
Таджикистан откажется от советских воинских званий
Армия
00:53
Опубликована предсмертная записка журналиста НТВ
Происшествия
00:55
Названы зарплаты российских наемников ИГ
Ближний Восток В мире
03:10
В Минфине объяснили стрельбу своего чиновника по соседу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение