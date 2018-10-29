Ассанж ожидает выдачи в США

Ассанж заявил, что власти Эквадора хотят выдать его США

Это заявление Ассанж сделал в ходе телеконференции с Кито, которая состоялась в рамках процесса, инициированного самим основателем Wikileaks. Он подал в суд на правительство Эквадора после того, как посольство составило для него регламент поведения, регулирующий порядок визитов, общения с внешним миром и оказания медицинской помощи.

Ассанж не согласился с выдвинутыми ему условиями и обвинил эквадорские власти в "ограничении доступа к внешнему миру". Как сообщил адвокат основателя Wikileaks Карлос Поведа, он готов сдаться британским властям, если те гарантируют, что его не экстрадируют.

Джулиан Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Президент Эквадора Ленин Морено заявлял, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права.