США отправят на границу с Мексикой тысячи солдат

По данным СМИ, Пентагон решил направить на границу с Мексикой еще 5 тыс. военных из-за приближения каравана мигрантов.

Согласно данным The Wall Street Journal, к границе с США со стороны Мексики направляются уже около 7 тыс. человек, в том числе из Гондураса , Сальвадора и Гватемалы . Власти этих стран не стали останавливать движущийся караван мигрантов. В связи с этим президент США Дональд Трамп заявил о лишении их финансовой помощи.

На прошлой неделе говорилось о 800 военных, однако сейчас количество солдат решили увеличить до 5 тыс. человек. При этом обязанность не пускать нелегалов в США по-прежнему лежит на пограничниках, пишет «Интерфакс»

По информации The Wall Street Journal, около 2 тыс. военных уже охраняют границу.

Ранее Трамп пообещал направить к границе столько военных, сколько будет необходимо, чтобы остановить «растущий караван беженцев». Он поручил военным рассматривать ситуацию как чрезвычайную.