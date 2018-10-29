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США отправят на границу с Мексикой тысячи солдат
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США отправят на границу с Мексикой тысячи солдат 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: РИА Новости
По данным СМИ, Пентагон решил направить на границу с Мексикой еще 5 тыс. военных из-за приближения каравана мигрантов.
Согласно данным The Wall Street Journal, к границе с США со стороны Мексики направляются уже около 7 тыс. человек, в том числе из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. Власти этих стран не стали останавливать движущийся караван мигрантов. В связи с этим президент США Дональд Трамп заявил о лишении их финансовой помощи.
На прошлой неделе говорилось о 800 военных, однако сейчас количество солдат решили увеличить до 5 тыс. человек. При этом обязанность не пускать нелегалов в США по-прежнему лежит на пограничниках, пишет «Интерфакс».
По информации The Wall Street Journal, около 2 тыс. военных уже охраняют границу.
Ранее Трамп пообещал направить к границе столько военных, сколько будет необходимо, чтобы остановить «растущий караван беженцев». Он поручил военным рассматривать ситуацию как чрезвычайную.
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