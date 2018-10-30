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Лукашенко поделился секретами спорта для мужиков
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Лукашенко поделился секретами спорта для мужиков 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о значимости спорта в своей жизни. Его слова передает БЕЛТА.
«Я вообще в спортзале не занимаюсь, хотя много отдаю спорту. У меня норма два часа в день или чуть больше, которые я должен отдать спорту. Это обязательно. И вам советую больше заниматься на улице», — сказал он на встрече с представителями Белорусского республиканского союза молодежи.
«Утром надо 30-45 минут заниматься спортом, особенно мужикам, чтобы мужиками быть. Пробежались, нагрузили ноги, подтянуться где-то, качнуть пресс», — добавил белорусский лидер
Одним из основных увлечений Лукашенко является хоккей. Белорусский лидер регулярно тренируется и принимает участие в товарищеских матчах. В январе он принял участие в выставочном матче против сборной ОАЭ на XIV Рождественском международном турнире любителей хоккея. Тогда он забросил три шайбы и сделал три ассиста, а также получил двухминутное удаление за падение на игрока соперника после вбрасывания.
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