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Беспилотник ВСУ поджег дом в пригороде Донецка
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Беспилотник ВСУ поджег дом в пригороде Донецка 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины вызвал пожар в одном из домов в пригороде Донецка, сбросив зажигательные снаряды.
По данным представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня, на месте возгорания работают пожарные МЧС, пишет ТАСС.
«Сегодня в 14.00 вооруженные формирования Украины снова применили ударный БПЛА, сбросив зажигательные боеприпасы на населенный пункт Старомихайловка, расположенный к западу от Донецка», — сообщают в ведомстве.
Согласно предварительным данным, жертвы среди населения отсутствуют.
29 августа на встрече в Минске участники Контактной группы пришли к очередному соглашению об установлении «школьного» перемирия и прекращении огня. Однако в ДНР сообщили, что ВСУ нарушили договоренность через три часа после его вступления в силу, когда обстреляли окрестности Горловки.
В начале октября Следственный комитет России возбудил два уголовных дела в связи с артобстрелом из снайперских винтовок жителей ДНР представителями ВСУ. В Старомихайловке пострадала несовершеннолетняя местная жительница, а в поселке шахты Трудовская в Донецке ранили 55-летнего мужчину.
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