Появились данные о действиях Израиля после крушения Ил-20

Стало известно о нанесении Израилем ударов по Сирии после инцидента с Ил-20

После инцидента со сбитым по ошибке российским Ил-20 Израиль продолжил наносить удары по целям в Сирии , сообщает СМИ со ссылкой на высокопоставленный израильский источник.

«Армия обороны Израиля наносила удары в Сирии, в том числе после того, как был сбит российский самолет», — передает слова источника ТАСС.

Он подчеркнул, что военная координация с представителями России продолжается, как и до гибели Ил-20.

Между тем, на прошлой неделе сообщалось, что власти Израиля ответили отказом на обращение России с просьбой заранее уведомлять Москву о военных операциях Тель-Авива на территории Сирии.

Напомним, в инциденте с российским Ил-20, сбитым сирийской ракетой из-за действий израильского летчика, погибли 15 военных. В тот день Израиль атаковал объекты в Сирии, предупредив Россию за минуты до ударов. В результате ракета ПВО Сирии по ошибке ударила по Ил-20 — в Москве заявили, что израильские самолеты прикрылись российским.

В ответ Россия поставила в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300, поставки завершились 1 октября.