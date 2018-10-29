Ещё
Появились данные о действиях Израиля после крушения Ил-20
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о нанесении Израилем ударов по Сирии после инцидента с Ил-20 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
После инцидента со сбитым по ошибке российским Ил-20 Израиль продолжил наносить удары по целям в Сирии, сообщает СМИ со ссылкой на высокопоставленный израильский источник.
«Армия обороны Израиля наносила удары в Сирии, в том числе после того, как был сбит российский самолет», — передает слова источника ТАСС.
Он подчеркнул, что военная координация с представителями России продолжается, как и до гибели Ил-20.
Израиль нашел еще одно оправдание за сбитый Ил-20
Между тем, на прошлой неделе сообщалось, что власти Израиля ответили отказом на обращение России с просьбой заранее уведомлять Москву о военных операциях Тель-Авива на территории Сирии.
Напомним, в инциденте с российским Ил-20, сбитым сирийской ракетой из-за действий израильского летчика, погибли 15 военных. В тот день Израиль атаковал объекты в Сирии, предупредив Россию за минуты до ударов. В результате ракета ПВО Сирии по ошибке ударила по Ил-20 — в Москве заявили, что израильские самолеты прикрылись российским.
В ответ Россия поставила в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300, поставки завершились 1 октября.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Меркель запланировала визит в Киев Захочет ли «Бразильский Трамп» дружить с Россией В бундестаге спрогнозировали скорую смену канцлера Германии
Комментарии132
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована предсмертная записка журналиста НТВ100
Владимир Бородин погиб в ДТП45
Уход Меркель, утечка в Сбербанке и другие события дня13
Россия разрабатывает новое оружие420
Малыш громко плакал: водитель наехал и избил его отца227
Видео
01:48
Россия разрабатывает новое оружие
Оружие Армия
06:02
Караченцова похоронили
Общество
00:21
Владимир Бородин погиб в ДТП
Происшествия Другое
06:02
Пугачева отказалась от речей на похоронах Караченцова
Шоу-бизнес
00:54
«Евровидение-2018»: Израиль позволил себе мечтать
В мире Статьи
02:30
Уход Меркель, утечка в Сбербанке и другие события дня
В мире
01:18
Таджикистан откажется от советских воинских званий
Армия
00:53
Опубликована предсмертная записка журналиста НТВ
Происшествия
00:55
Названы зарплаты российских наемников ИГ
Ближний Восток В мире
03:10
В Минфине объяснили стрельбу своего чиновника по соседу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение