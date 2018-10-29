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Совет Россия-НАТО пройдет 31 октября
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Совет Россия-НАТО пройдет 31 октября 

РИА Новости + ещё 2 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Постпредство РФ при НАТО подтвердило проведение 31 октября очередного заседания СРН, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы европейской безопасности.
Ранее НАТО объявила о проведении СРН на уровне послов 31 октября.
"Подтверждаем, что 31 октября состоится заседание Совета Россия-НАТО, в ходе которого планируется обсуждение проблем военной безопасности, предотвращения опасных инцидентов в интересах деэскалации военно-политической напряженности, а также другие актуальные вопросы европейской безопасности", — говорится в кратком сообщении постпредства, поступившем в РИА Новости.
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