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Президентом Бразилии стал ультраправый любитель Трампа
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Новым президентом Бразилии стал ультраправый любитель Трампа 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Buda Mendes / Getty Images
Новым президентом Бразилии стал ультраправый политик Жаир Болсонару. На прошедшем 28 октября втором туре выборов он одержал победу над кандидатом от левой Партии трудящихся Фернанду Аддадом, передает Reuters.
Болсонару получил 55,2 процента голосов, его оппонент — 44,8 процента. В первом туре новый президент также лидировал.
После победы политик в обращении к согражданам пообещал соблюдать принципы демократии и управлять страной в соответствии с Библией и конституцией. В то же время он добавил, что хочет изменить направление движения страны. «Нельзя продолжать заигрывать с социализмом, коммунизмом, популизмом и левым экстремизмом, — заявил он. — Мы изменим судьбу Бразилии».
Болсонару также заявил, что Бразилия при нем будет сближаться с развитыми экономиками, а не региональными союзниками. Reuters отмечает, что новый глава государства — большой почитатель президента США Дональда Трампа. ТАСС передает, что консервативного политика самого не раз называли «бразильским Трампом». Кроме того, он делает заявления по поводу Китая, подражая президенту США, считают эксперты.
После выборов в Сан-Паулу произошли стычки манифестантов, поддерживающих Болсонару, с противниками будущего президента страны. Бразильцы опасаются, что политик прибегнет к ограничению прав человека, гражданских свобод и свободы слова.
Инаугурация нового главы государства запланирована на 1 января 2019 года. Президент Бразилии избирается на четыре года. В настоящее время этот пост занимает Мишел Телмер, вставший во главе страны в августе 2016 года после импичмента, объявленного Дилме Русеф.
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