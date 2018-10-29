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Обратный отсчёт для Меркель уже запущен
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Die Zeit: обратный отсчёт для Меркель уже запущен 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: Reuters
Провальный результат правящих немецких партий на земельных выборах в Гессене грозит серьёзно перетасовать политические расклады в ФРГ, пишет Die Zeit. Позиции лидеров «народных партий» — Ангелы Меркель и Андреи Налес под угрозой. Более того, дни правящей «большой коалиции», ввиду колоссальной потери популярности ХДС и СДПГ, скорее всего, сочтены, считает издание.
Две самые могущественные немецкие партии с каждым днём теряют силу, пишет Die Zeit. Им все сложнее играть объединяющую роль для фрагментированного общества, в котором все отчётливее видна тенденция к индивидуализации. Рекордно низкие проценты ХДС и СДПГ на земельных выборах в Гессене свидетельствуют о том, что политический ландшафт в Германии может серьёзно поменяться — на двоих «народные партии» потеряли почти 20% голосов. Сам их статус «народных» теперь под угрозой. «Большая коалиция» стремительно теряет свою легитимность, пишет издание. Как показали выборы в Баварии и в Гессене, политический расклад в Германии отныне таков, что правящие коалиции из двух партий скоро будут почти невозможны и настаёт время коалиций из трёх политических сил.
Издание подчёркивает, что кадровый резерв «народных партий» исчерпал себя, причём это касается и высших руководящих постов. В СДПГ уже начались дебаты по поводу того, должна ли Андреа Налес оставаться председателем фракции; что же касается лидера ХДС Ангелы Меркель, то, как пишет Die Zeit, она выглядит очень уставшей и более не готовой вести за собой слабеющую «большую коалицию». После провальных выборов в федеральной земле Гессен, где позиции ХДС рухнули ниже уровня в 30% голосов, а социал-демократы даже не добрались до планки в 20%, можно утверждать, что обратный отсчёт для Меркель запущен.
Существует вероятность того, что Меркель уступит лидерство в ХДС уже на следующем партийном съезде, который состоится в декабре, пишет издание. Её преемницей, скорее всего, станет Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Если же Меркель останется председателем, то в ХДС рискует разразиться внутрипартийный кризис, совсем как в СДПГ, что совершенно не нужно Германии, предостерегает Die Zeit.
Что касается социал-демократов, то после катастрофы в Гессене, где СДПГ изначально рассчитывали набрать минимум 25%, а в итоге не дотянули даже до 20% и едва не уступили второе место «Зелёным», стало окончательно ясно: пребывание в правящей коалиции делает СДПГ все менее привлекательной для избирателей. По сути, утверждает Die Zeit, согласившись на союз с Меркель и отказавшись от оппозиции, социал-демократы в очередной раз принесли себя в жертву государственным интересам. Однако теперь, как считает издание, партии Налес нужно срочно покидать «большую коалицию», — в противном случае она рискует вовсе прекратить своё существование.
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