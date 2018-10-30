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Трамп готов «сразиться» с Клинтон в 2020 году
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Трамп заявил, что хотел бы «сразиться» с Клинтон на выборах в 2020 году 

РИА Новости + ещё 19 1 час назад
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы "сразиться" с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2020 году, сообщает телеканал Fox News.
Ранее Клинтон в интервью информационному ресурсу Recode заявила, что не исключает возможности вновь баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов в 2020 году. По словам экс-госсекретаря, она "собирается сделать все, что в ее силах, чтобы в январе 2021 года в Белый дом пришел демократ".
"Мне она нравится. Мне нравятся все они (кандидаты от Демократической партии). Я не вижу никого, с кем бы я не хотел сразиться (на выборах)", — приводит телеканал ответ Трампа на заявление Клинтон.
Трамп победил Клинтон на выборах в ноябре 2016 года, набрав 304 голоса выборщиков от штатов против 227 у Клинтон. При этом Клинтон получила почти на 3 миллиона голосов избирателей больше, чем Трамп, и победу последнего предопределило более удачное распределение выборщиков по штатам. До выборов СМИ и социологи почти единогласно предсказывали победу Клинтон.
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