Трамп готов «сразиться» с Клинтон в 2020 году

Трамп заявил, что хотел бы «сразиться» с Клинтон на выборах в 2020 году

Ранее Клинтон в интервью информационному ресурсу Recode заявила, что не исключает возможности вновь баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов в 2020 году. По словам экс-госсекретаря, она "собирается сделать все, что в ее силах, чтобы в январе 2021 года в Белый дом пришел демократ".

"Мне она нравится. Мне нравятся все они (кандидаты от Демократической партии). Я не вижу никого, с кем бы я не хотел сразиться (на выборах)", — приводит телеканал ответ Трампа на заявление Клинтон.

Трамп победил Клинтон на выборах в ноябре 2016 года, набрав 304 голоса выборщиков от штатов против 227 у Клинтон. При этом Клинтон получила почти на 3 миллиона голосов избирателей больше, чем Трамп, и победу последнего предопределило более удачное распределение выборщиков по штатам. До выборов СМИ и социологи почти единогласно предсказывали победу Клинтон.