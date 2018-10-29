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Здоровое питание оказалось невозможным для всего человечества
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Здоровое питание оказалось невозможным для всего человечества 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Stephen Chernin / Getty Images
Ученые Гуэлфского университета (Канада) выяснили, что на Земле выращивается недостаточно фруктов и овощей, чтобы обеспечить здоровое питание для всех людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи сравнили количество здоровой пищи, рекомендуемое для питания, с тем количеством, что производится сельским хозяйством, и обнаружили значительное несоответствие. Оказалось, что пищевая промышленность производит чрезмерные объемы зерна, жиров и сахаров, однако фруктов, овощей и белковых продуктов недостаточно для удовлетворения потребностей населения.
Согласно рекомендациям, рацион питания каждого человека должен на 50 процентов состоять из фруктов и овощей, на 25 процентов — из цельных зерен, а на последние 25 процентов — белок, жиры и молочные продукты. Исследователи подсчитали, сколько потребуется сельскохозяйственных земель для всех людей на Земле и скорректировали этот показатель для предполагаемой численности населения мира в 2050 году, равной 9,8 миллиарда человек.
Ученые пришли к выводу, что в настоящее время на человека производится 12 порций зерна вместо рекомендуемых восьми, пять порций фруктов и овощей вместо 15, три порции масла и других жирных продуктов вместо одной и три порции белка вместо пяти. По мнению исследователей, изменение производства в соответствии с диетическими рекомендациями приведет к уменьшению требуемой площади сельскохозяйственных земель на 50 миллионов гектаров.
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