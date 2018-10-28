Националисты вошли в парламенты всех регионов ФРГ 

Националистическая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) впервые получила места в парламенте федеральной земли Гессен. Таким образом её депутаты теперь есть во всех регионах ФРГ.
AfD требует пересмотра условия членства ФРГ и Евросоюзе и настаивает на изменении миграционного законодательства. В земле Гессен националистов поддержали 12% избирателей, передаёт РБК.
Ранее News.ru писал, что рейтинг германских Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), которые являются правящим блоком во главе с Ангелой Меркель, остаётся на рекордно низком уровне.