Болтон назвал Македонию очень сложной страной

По словам Лаврова, вопрос возник, когда Болтон "на ужине по касательной упомянул вмешательство" ( России в выборы в США — ред.).

"Я сказал ему, что нас обвиняют во вмешательстве не только в США, Испании (Каталонии), в связи с "брекзитом" и т.д., но сейчас уже модно обвинять нас во всём, что происходит на Западных Балканах… Мы привели примеры, что сами вообще молчали, когда готовился македонский референдум, а столицу Македонии Скопье посетили генеральный секретарь НАТО Столтенберг, министр обороны США Мэттис, канцлер Германии Меркель… которые публично, "в лоб", без всяких деликатностей требовали от македонских избирателей проголосовать за своё будущее, сказать "да" на референдуме о том, хотят ли они стать членами Евросоюза и НАТО путём "всего лишь" изменения названия страны. Эта лукавая формулировка нарушает многое", — сказал Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Министр напомнил, что впоследствии, когда этот референдум не набрал кворума и не состоялся, в парламенте Македонии прошло голосование за то, чтобы начать процедуру изменения Конституции.