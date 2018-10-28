Папа римский извинился перед молодёжью

Церковь является матерью для всех молодых людей и не оставит их в одиночестве, заявил папа римский. Он также извинился перед молодёжью от «имени всех взрослых».

«Извините нас [взрослых], если зачастую мы не слушали вас, если вместо того, чтобы открыть вам сердце, мы заполняли ваши уши», — сказал папа Франциск в ходе воскресной мессы в Соборе святого Петра в Ватикане.

По словам священнослужителя, церковь и мир «срочно нуждаются» в энтузиазме молодёжи, пишет РИА Новости

«Ваша жизнь для нас драгоценна, даже необходима, чтобы идти вперёд», — добавил глава Римско-католической церкви.

В ходе воскресного богослужения Франциск также критически высказался о деятельности церкви. Он отметил, что вместо слова Христова католические священнослужители зачастую несут молодому поколению собственные «рецепты» и «ярлыки».