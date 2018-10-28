Ещё
Папа римский извинился перед молодёжью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Папа римский извинился перед молодёжью 

News.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Massimo Valicchia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Церковь является матерью для всех молодых людей и не оставит их в одиночестве, заявил папа римский. Он также извинился перед молодёжью от «имени всех взрослых».
«Извините нас [взрослых], если зачастую мы не слушали вас, если вместо того, чтобы открыть вам сердце, мы заполняли ваши уши», — сказал папа Франциск в ходе воскресной мессы в Соборе святого Петра в Ватикане.
По словам священнослужителя, церковь и мир «срочно нуждаются» в энтузиазме молодёжи, пишет РИА Новости.
«Ваша жизнь для нас драгоценна, даже необходима, чтобы идти вперёд», — добавил глава Римско-католической церкви.
В ходе воскресного богослужения Франциск также критически высказался о деятельности церкви. Он отметил, что вместо слова Христова католические священнослужители зачастую несут молодому поколению собственные «рецепты» и «ярлыки».
Как писал News.ru, ранее в РПЦ заявили, что визит папы римского в Россию мог бы сопровождаться провокациями и недовольством.
News.ru: последние новости
Кейт Миддлтон беременна четвёртым ребёнком Польша оставляет открытым вопрос выплаты репараций от ФРГ Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Участницу «Дома-2» госпитализировали после избиения113
Россия «прикрыла» Калининград загадочными «Самаркандами»777
Лавров высказался о выходе США из ракетного договора111
Опубликованы первые фото российского вертолета будущего19
Васильев резко ответил на обвинения в унижениях женщин50
Видео
07:26
Лавров высказался о выходе США из ракетного договора
Политика
04:24
Меркель по-русски спросила у Путина про пальто
В мире Статьи
02:48
Васильев резко ответил на обвинения в унижениях женщин
Шоу-бизнес
08:18
«Россия хочет от США помощи в экономике»
В мире Статьи
05:23
Николая Караченцова отпоет Патриарх Кирилл
Шоу-бизнес
03:04
США перебросили в Европу крупнейший запас боеприпасов
Армия Оружие
03:59
Период распада: Киев может потерять Закарпатье
В мире Статьи
01:09
Под покровом ночи: Гуфа избили в центре Москвы
Шоу-бизнес Статьи
02:52
Россия «прикрыла» Калининград загадочными «Самаркандами»
Армия Оружие
03:02
Во Франции усилят охрану синагог
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение