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Мексиканцы выступили против нового аэропорта в Мехико
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Мексиканцы выступили против строительства нового аэропорта в Мехико 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
Граждане Мексики высказались против строительства нового аэропорта рядом со столицей страны, проект которого уже реализуется с 2015 года.
По итогам подсчета голосов, за данный проект высказалось только 29% участников опроса, против — 71%. При этом общее число проголосовавших было невелико — менее 1,1 миллиона человек при населении страны примерно в 130 миллионов.
"За проект аэропорта выступили 310 тысяч человек, против — 747 тысяч", — заявил в прямом телеэфире глава фонда Rosenblueth, организатора референдума, Энрике Кальдерон Альсати.
Опрос граждан проводился по инициативе будущего президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, вступающего в должность 1 декабря. Он считает, что реализуемый проект слишком дорог, и у бюджета нет средств для его продолжения. При этом ранее он успокоил участвующих в проекте бизнесменов, пообещав им сохранение контрактов, которые будут реализовываться в случае отказа от аэропорта в районе Тескоко на базе ВВС "Санта-Люсия". Там Лопес Обрадор предлагает построить две дополнительные ВПП, а также модернизировать уже имеющийся аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса, чтобы решить проблему с растущим пассажиропотоком.
Проект нового аэропорта в Тескоко был разработан известным британским архитектором Норманом Фостером в сотрудничестве с мексиканцем Фернандо Ромеро, зятем одного из самых богатых людей мира Карлоса Слима. Он должен был стать крупнейшим инфраструктурным проектом уходящего президента Энрике Пеньи Ньето.
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