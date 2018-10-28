Ещё
Пучдемон объявил о создании новой партии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пучдемон объявил о создании новой партии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, который находится в Бельгии, объявил о создании новой партии «Национальный зов», сообщает британская газета The Guardian.
Первая встреча сторонников партии прошла в каталонском городе Манреса, Пучдемон выступил по видеосвязи, передает «Интерфакс».
Пучдемон бежал из Испании в конце октября 2017 года после незаконного провозглашения независимости Каталонии. Его обвинили в организации восстания, а позже задержали в Германии.
В этом году Верховный суд Испании отозвал европейский и международный ордер на арест Пучдемона.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Меркель запланировала визит в Киев Порошенко в поздравлении с годовщиной изгнания фашистов рассказал о неравных боях УПА с НКВД Порошенко не утерпел и нарушил протокол на встрече с Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Участницу «Дома-2» госпитализировали после избиения62
Россия «прикрыла» Калининград загадочными «Самаркандами»541
В ГД отреагировали на призыв Киева взрывать склады в РФ384
Васильев резко ответил на обвинения в унижениях женщин36
В Киеве признали возможность потери еще одной территории855
Видео
04:24
Меркель по-русски спросила у Путина про пальто
В мире Статьи
02:48
Васильев резко ответил на обвинения в унижениях женщин
Шоу-бизнес
08:18
«Россия хочет от США помощи в экономике»
В мире Статьи
05:23
Николая Караченцова отпоет Патриарх Кирилл
Шоу-бизнес
03:04
США перебросили в Европу крупнейший запас боеприпасов
Армия Оружие
03:59
Период распада: Киев может потерять Закарпатье
В мире Статьи
01:09
Под покровом ночи: Гуфа избили в центре Москвы
Шоу-бизнес Статьи
02:52
Россия «прикрыла» Калининград загадочными «Самаркандами»
Армия Оружие
03:02
Во Франции усилят охрану синагог
В мире Европа
01:00
Что известно об устроившем стрельбу в синагоге в США
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение