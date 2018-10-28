Пучдемон объявил о создании новой партии

Первая встреча сторонников партии прошла в каталонском городе Манреса, Пучдемон выступил по видеосвязи, передает «Интерфакс»

Пучдемон бежал из Испании в конце октября 2017 года после незаконного провозглашения независимости Каталонии. Его обвинили в организации восстания, а позже задержали в Германии.

В этом году Верховный суд Испании отозвал европейский и международный ордер на арест Пучдемона.