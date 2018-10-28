Придет ли к власти «бразильский Трамп»?

Бразилии проходит второй тур президентских выборов. В нем участвуют левый кандидат Фернанду Аддад и Жаир Болсонару, которого называют «бразильским Трампом». Пока что все опросы говорят в пользу победы Болсонару, который буквально шокирует мировых политиков и политологов своими высказываниями. Какой сможет стать бразильская политика в случае его победы?

Единственное, что понятно, это что правительство Болсонару, если он победит, безусловно, будет правым. Но при этом ему придется столкнуться с очень пестрым парламентом. Сейчас в нем более 30 партий, и очень многие из них не согласны с его курсом. Почти половина партий заявила, что не поддерживает ни одного кандидата — ни Болсонару, ни Аддада.

Кроме того, против Болсонару выступает большинство женщин, которые не хотят простить ему его яркого мачизма — например, он заявлял, что женщины должны получать значительно меньше за равный с мужчинами труд. Поэтому совершенно не понятно, чего ждать от его победы.

Людмила Окунева профессор МГИМО «Полная неясность с тем, что будет во внутренней и внешней политике. Это тот вопрос, который сейчас занимает весь мир, потому что он менял свои лозунги и предпочтения во время избирательной кампании неоднократно. У него сейчас одна цель — это победа любой ценой. Если случится его победа, то у него будет два месяца по бразильским законам в переходный период — президент вступает в должность только 1 января следующего года. Обычно на протяжении этих двух месяцев происходит формирование будущего кабинета, основных ключевых фигур и так далее».

Хотя сюрпризы на выборах еще могут случиться, последние опросы показывают счет 56 на 44 в пользу Жаира Болсонару. Он высказывается за экономический изоляционизм, ограничение притока китайских денег, выступает за сближение с США и Израилем. То есть действительно похож на Трампа.

Но кроме сходства в сексистских выходках и нападках на сексуальные меньшинства, его программа куда более сумбурная, чем у президента США. При этом он также говорит о «твердой руке», которая нужна Бразилии. Именно поэтому, а не только из-за коррупционных скандалов, которые сокрушили предыдущее президентство, он и набрал такую популярность, говорит латиноамериканист Михаил Белят

«Причина — это увеличивающаяся пугающими темпами жестокость и преступность в Бразилии. 64 тысячи убийств в год. Население испытывает страх. Этот страх, на мой взгляд, одна из причин того, что побеждает Болсонару, а Лула да Силва, Дилма Русеф не смогли справиться с преступностью, с наркотрафиком. Сейчас наступает время правого радикализма. Больше всего нас волнует, останется ли Бразилия в БРИКС. Я думаю, что останется. Сейчас Болсонару не до того, чтобы пересматривать такие кардинальные векторы внешнеполитического курса».

То, что сейчас происходит в Бразилии, вполне вписывается в общую тенденцию поправения на всем Южно-Американском континенте. Она наблюдается сейчас и в Чили, и в Аргентине. При этом в случае победы Болсонару эксперты ожидают дальнейшего и, возможно, значительного ухудшения отношений страны с соседями — Венесуэлой, Эквадором и Боливией.