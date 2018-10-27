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Саммит по Сирии в Стамбуле закончился
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Саммит по Сирии в Стамбуле закончился 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четырехсторонний саммит глав Турции, России, Германии и Франции по сирийскому урегулированию в Стамбуле закончился, он продолжался почти три часа, передает корреспондент РИА Новости.
Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель проходила в главном зале дворца "Вахдеттин" — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используемой как один из рабочих офисов президента Турции.
Изначально предполагалось, что саммит продлится около трех часов. Через полтора часа после его начала спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура вышел из зала заседаний и ждал окончания саммита уже вместе с журналистами. Он назвал дискуссии на встрече очень полезными и конструктивными.
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