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Трамп потребовал казнить стрелка в Питтсбурге
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Трамп заявил о необходимости ужесточить закон о смертной казни 

RT на русском + ещё 12 3 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости ужесточить закон о смертной казни, чтобы предотвратить нападения, подобные стрельбе в синагоге в Питтсбурге. Об этом информирует ABC.
В синагоге в Питтсбурге произошла стрельба, есть погибшие
«Любой, кто совершит подобное (стрельбе в синагоге в Питтсбурге. — RT) по отношению к невинным людям, будь то в храме или в церкви, должен заплатить высшую цену», — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе в синагоге Питтсбурга задержан.
По данным СМИ, в результате стрельбы погибли восемь человек.
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