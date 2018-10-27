Трамп потребовал казнить стрелка в Питтсбурге

Трамп заявил о необходимости ужесточить закон о смертной казни

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости ужесточить закон о смертной казни, чтобы предотвратить нападения, подобные стрельбе в синагоге в Питтсбурге. Об этом информирует ABC.

«Любой, кто совершит подобное (стрельбе в синагоге в Питтсбурге. — RT) по отношению к невинным людям, будь то в храме или в церкви, должен заплатить высшую цену», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе в синагоге Питтсбурга задержан.

По данным СМИ, в результате стрельбы погибли восемь человек.