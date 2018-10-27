Британия может потерять часть территорий

Все на выход: может ли брексит стоить Великобритании части заморских территорий

Буэнос-Айрэс вновь поднимет вопрос о территориальной принадлежности Фолклендских островов в случае выхода Лондона из ЕС без сделки с Брюсселем . Об этом заявил министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори . Эксперты отмечают, что брексит активизирует все старые территориальные проблемы Великобритании . Так, Испания уже нацелилась на Гибралтар , в Шотландии набирают силу сторонники независимости, а в Северной Ирландии остро встала проблема границы с Республикой Ирландия. О возможных последствиях выхода Соединённого Королевства из ЕС — в материале RT.

В том случае, если Великобритания покинет Евросоюз без заключения соглашения с Брюсселем о формате дальнейших отношений, Аргентина актуализирует вопрос о территориальной принадлежности Фолклендских островов.

В первую очередь, Буэнос Айрес приложит усилия для того, чтобы укрепить связи с жителями архипелага. В Аргентине надеются, что брексит без сделки позволит сделать диалог с островитянами «действительно результативным», об этом заявил в интервью The Daily Telegraph министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори.

Дипломат предположил, что Аргентина могла бы воспользоваться ослаблением дипломатических связей между Великобританией и ЕС, чтобы усилить давление в вопросе установления его страной контроля над Фолклендскими островами.

«Если предположить, что государства-члены (ЕС) не поддержат притязания Великобритания на Мальвинские острова (аргентинское название Фолклендов. — RT), мы готовы … вести диалог, чтобы выработать наиболее подходящее для жителей островов решение, которое позволит им значительно укрепить связи с Аргентиной», — приводит слова Фори The Daily Telegraph.

Министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори РИА Новости

Власти Аргентины намерены «наращивать» дипломатические усилия для передачи архипелага под свою юрисдикцию, а брексит является наиболее удобным поводом для этого. Дело в том, что после выхода Британии из ЕС автоматически будут аннулированы все договоры, действовавшие прежде по линии Великобритания—ЕС.

Например, для Лондона прекратит действовать Лиссабонский договор от 2009 года, согласно которому страны-участницы союза рассматривают Фолклендские острова как британскую заморскую территорию, на которую распространяются европейские правовые нормы.

Для населения Фолклендских островов выход Великобритании из ЕС без сделки может обернуться ощутимыми потерями, так как на сегодняшний день большая часть производимых здесь товаров поставляется на европейский рынок, отмечает The Daily Telegraph.

Неравный бой

Напомним, Великобритания и Аргентина ведут спор за Фолклендские острова с начала XIX века. Во время подписания устава ООН в 1945 году Буэнос-Айрес подтвердил свои притязания на архипелаг. В 60-х годах Великобритания и Аргентина вступили в переговоры по вопросу Фолклендских островов, однако они не увенчались успехом.

В 1982 году Аргентина попыталась взять острова под свой контроль, высадив в этом районе войска. Лондон не стал медлить с ответом и направил в район спорного архипелага крупную группировку ВМС. Британские военные разгромили аргентинские силы, потеряв при этом 255 человека. Потери аргентинской армии составили 649 солдат и офицеров.

Аргентина не смирилась с потерей Мальвинских островов. В 2007 году Лондон попытался примириться с Буэнос-Айресом, пригласив представителей аргентинского кабмина принять участие в памятных торжествах по случаю 25-летия со дня битвы. Однако аргентинская сторона отвергла приглашение, вместо этого Нестор Кирхнер, занимавший в то время пост президента Аргентины, совершил демонстративную поездку на мыс Патагония — ближайший к спорным островам район южноамериканского государства. В МИД Аргентины торжества сравнили с «военным парадом победителей». Также в 2007 году Буэнос-Айрес расторг соглашение с Лондоном о совестной разработке нефтяных месторождений на шельфе спорного архипелага.

Чтобы легитимизировать свои права на Фолклендские острова, в 2013 году британские власти провели на архипелаге референдум, 99,80% участников которого высказались за то, чтобы остаться под юрисдикцией Соединённого Королевства. Правда, итоги плебисцита не убедили аргентинские власти, которые указывают на тот факт, что практически все из 3,3 тыс. островитян имеют британские корни.

Аргентинские военные во время операции 1982 года за контроль над Фолклендскими островами AFP

В Лондоне полностью не исключают вероятность повторения событий 1982 года. В 2015 году министр обороны королевства (тогда этот пост занимал Майкл Фэллон ) сообщил о планах по укреплению оборонного потенциала Фолклендских островов.

Жёсткую позицию по вопросу Мальвинских островов занимала, к примеру, Кристина Киршнер , открыто называвшая британцев «оккупантами» и «колониалистами», а также сравнивавшая британских военных с пиратами.

Однако и после того, как она покинула пост президента Аргентины, позиция Буэнос-Айреса не изменилась. В январе 2016 года МИД Аргентины заявил, что новое правительство страны продолжит борьбу за архипелаг.

Выступая в сентябре этого года на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Аргентины Маурисио Макри в очередной раз подтвердил притязания страны на Мальвинские острова.

Впрочем, эксперты скептически относятся к этим заявлениям Буэнос-Айреса. По мнению доцента кафедры европейской интеграции МГИМО Александра Тэвдой-Бурмули, высказывания аргентинской стороны не стоит принимать всерьёз, так как брексит вряд ли изменит итоги фолклендского конфликта.

«Архипелаг как был зафиксирован как британская территории, так ею и остаётся. Это не значит, что между Аргентиной и населением Фолклендов не могут развиваться какие-то гуманитарные связи, они были и прежде. Но обращение к теме Фолклендских островов в контексте брексита — не самый правильный шаг для Аргентины, он только насторожит Лондон. Правда, по большому счёту, эти разговоры носят сегодня в большей степени ритуальный характер, рассчитанный в первую очередь на аудиторию внутри Аргентины», — отметил эксперт в интервью RT.

Константин Воронов. Похожей точки зрения придерживается и заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН

«Хотя с момента войны за Фолклендские острова прошло уже более 30 лет, ситуация ни в правовом, ни в политическом плане не изменилась, — отметил эксперт в интервью RT. — Великобритания только упрочила свой контроль над островами, и Аргентина вряд ли сможет это изменить».

Что же до возможных финансовых потерь, которые могут понести в результате брексита жители архипелага, то Великобритания сможет компенсировать эти убытки, полагают эксперты.

Брексит-катализатор

Следует отметить, что Фолклендские острова — не единственный регион, проблемы которого актуализировались на фоне брексита.

Свой ультиматум предъявила Лондону Северная Ирландия, регион не согласен на разрыв связей с Республикой Ирландия и создание жёсткой границы на Изумрудном острове. Аналогичную позицию занимает и Дублин, который пригрозил заблокировать сделку Лондона и ЕС в том случае, если соглашением не будут предусмотрены особые условия для Северной Ирландии. В Лондоне, со своей стороны, не готовы пойти на проведение таможенной границы по Ирландскому морю — по сути, это стало бы первым шагом на пути к отделению Северной Ирландии от королевства.

Хотя до официальной даты выхода Великобритании из состава ЕС осталось всего несколько месяцев, стороны до сих пор не смогли разрешить эту дилемму.

Похожую позицию занимают шотландцы. Как заявила в начале октября премьер-министр Шотландии Никола Стёрджен, Эдинбург выступит против сделки с ЕС по брекситу, если шотландской стороне не будет гарантировано сохранение членства в Таможенном союзе ЕС.

«Не забывайте, что большинство шотландцев во время референдума высказались за то, чтобы остаться в составе Евросоюза», — напомнила политик.

Если Лондон не выполнит требования Эдинбурга, шотландцы могут снова задуматься о выходе из состава Соединённого Королевства. В начале октября в шотландской столице состоялся масштабный митинг сторонников независимости, по данным организаторов, в акции приняли участие около 100 тыс. человек. Напомним, на референдуме о независимости, состоявшемся в 2014 году, сторонники сохранения статуса-кво победили с перевесом всего в 10%.

И это ещё не всё:в свете приближающегося брексита, Мадрид всё пристальней присматривается к возможности вернуть под свой контроль Гибралтар.

Выступая в сентябре на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о планах испанской стороны «воспользоваться исторической возможностью» для создания новых отношений между Евросоюзом и Гибралтаром при участии Испании после брексита.

«Решение Объединенного королевства покинуть Евросоюз означает, что Гибралтар тоже выйдет из ЕС», — подчеркнул политик.

Напомним, две бывшие морские державы — Испания и Великобритания оспаривают друг у друга права на Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий её с Пиренейским полуостровом уже около трёх веков.

Теоретически Мадрид может попытаться сыграть на недовольстве гибралтарцев брекситом, ведь 96% жителей региона проголосовали за сохранение членства в ЕС на референдуме 2016 года.

Имперские амбиции

Хотя у споров за Фолкленды и Гибралтар, а также у роста протестных настроений в Шотландии и Северной Ирландии разное происхождение и динамика, очевидно, что активизация этих проблем связана именно с брекситом, добавил эксперт. По мнению Тэвдой-Бурмули, в Лондоне не смогли заранее просчитать все негативные последствия брексита по очень простой причине — на него просто никто не рассчитывал.

«Во время референдума общество было разделено пополам, и, по большому счёту, удача случайно попала в руки сторонников выхода, этого никто не ожидал, — пояснил Тэвдой-Бурмули. — Великобритании придётся понести колоссальные издержки, а для таких регионов, как Северная Ирландия, программы ЕС были едва ли не ключевым источником к существованию».

Если же говорить о том, почему Великобритания до сих пор вынуждена сталкиваться с «эхом своего колониального прошлого», нельзя забывать о том, что все эти территориальные приобретения были сделаны силой, во время глобального могущества Англии, отмечают эксперты.