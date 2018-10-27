«Страна — провал»: глава «Нафтогаза» раскритиковал Украину

Председатель правления энергетического гиганта «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в ходе дискуссии «Экономика 2020» сообщил об ухудшающихся в геометрической прогрессии шансах украинской экономики на успешное развитие, передает ФАН.

По словам топ-менеджера, Украина является «классическим фейл-кейсом»: «не лидеры и не середнячки». При этом он посетовал на то, что положение Украины как богатой природными ресурсами страны в центре Европы «совершенно не коррелирует с уровнем жизни». Он спрогнозировал, что его стране с каждым годом будет все сложнее участвовать в глобальной конкуренции.

«Страны-лидеры продолжат развиваться теми же высокими темпами, а значит, все больше качественных кадров уйдут к ним, сделав их сильнее. Так, фактор качества человеческого потенциала становится самым важным, а наши шансы выйти в лидеры падают в геометрической прогрессии», — заявил глава «Нафтогаза».

При этом он добавил, что если Украина до 2020 года не начнет решать фундаментальные проблемы, то уже не получится стать «успешной страной» и «выиграть войну с Россией».

Днем ранее сообщалось, что правительство Украины планирует повышение цен на газ для населения до уровня 12 тысяч гривен за тысячу кубометров. При этом копия постановления о повышении цен была удалена с сайта украинского кабмина после публикации.

Проект был утвержден правительством Украины 19 октября. Согласно документу, с 1 января 2020 года цены на газ для населения Украины вырастут до 12 тысяч гривен.

В этой связи глава платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne заявил, что украинцев обманывают. По его мнению, рассуждения о том, что Украина слезла с «российской газовой иглы», — это миф. Он рассказал, что из Европы российский газ закупается реверсным путем. Спивак также отметил, что Украина сама добывает достаточное количество газа.

«Наше государство добывает почти 19 — 19,5 миллиардов кубических метров газа, при этом все население Украины потребляет 17 миллиардов кубических метров газа», — привел он цифры.

Также глава платформы «Национальная стратегия развития» сообщил, что поднятие цены на газ выгодно «Нафтогазу», который, по словам Спивака, является аферой.

«Мы же с вами переплачиваем в 6-8 раз цену за газ. Как реализуется эта афера? Они берут украинский газ, российский газ, «бодяжат» его и получают с этого сверхприбыль», — сказал он.

«Если мы поднимаем цену не для украинского газа, то вопрос: куда он сейчас идет? Если подняли для европейского газа, то это ложь, потому что ни в одном европейском контракте об этом речи не идет. А кому это нужно? В первую очередь это выгодно НАК «Нафтогаз», которая является огромной аферой и финансовой прокладной, так как она ничего не добывает и не делает», — подчеркнул он.

Стоит добавить, что двумя днями ранее стало понятно, что повышение цен на газ для населения Украины на 23,5% с 1 ноября этого года будет не последним. По информации украинских СМИ, Международный валютный фонд требует довести их до импортного паритета, но согласился на то, чтобы индексация тарифов происходила в несколько этапов.

Об этом, в частности сообщала «Экономическая правда» со ссылкой на источник, знакомый с позицией МВФ. По оценке, которую приводило издание, это значит, что стоимость газа может вырасти еще на 40%.

МВФ ждет нового повышения на 15% уже весной следующего года. Но произойдет оно, вероятнее всего, уже после мартовских выборов президента страны и окончания отопительного сезона.

Власти пока отрицают намерение провести очередную индексацию. Впрочем, они делали это и раньше, а потом все равно повышали тарифы.

В соответствии с указом о применении специальных экономических мер в отношении Украины в связи с недружественными действиями Киева будут блокированы украинские активы на территории России, введен запрет на вывод финансовых капиталов из России на Украину.

Кроме того, Москва может запретить поставки на территорию России ряда украинских товаров.

В списки лиц, которых коснутся специальные экономические меры, войдут сотни граждан Украины, «которые своими действиями причиняли вред интересам нашей страны», — сказал Медведев, добавив, что в перечень войдут, в частности, представители бизнеса и другие «известные персоны», передает НСН.

«Речь идет о блокировании их активов, которые находятся на территории РФ, и о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть имеется в виду запрет вывоза капитала. Ограничительные меры коснутся и юридических лиц, зарегистрированных по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами», — добавил Медведев.

Большинства рядовых украинцев ограничения не коснутся, заверил глава кабмина.

«Ни указ (президента), ни постановления правительства не будут распространяться на украинцев в целом», — подчеркнул Медведев.

Об этом же говорил и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , по словам которого президент «Путин неоднократно говорил, что мы не считаем своим визави по каким-то рестрикциям украинский народ».