В Раде назвали страшные последствия Майдана

В Раде признали, что Евромайдан породил «монстра»

По ее словам, жители страны не сумели воспользоваться "плодами революции" 2013-2014 годов. После событий на майдане Незалежности экономическая ситуация в государстве стала стремительно ухудшаться. Богомолец напомнила, что МВФ признал Украину самой бедной страной Европы.

"Неудовлетворительное состояние экономики, война, повышение тарифов и инфляция превращают украинцев в нищих, а тем временем приближенные к режиму олигархи сказочно обогащаются", — говорится в публикации.

Как считает Богомолец, сегодня ситуация на Украине "гораздо хуже, чем была во времена Януковича". Действующая власть "безнаказанно разворовывает страну и уничтожает любое сопротивление", оправдывая свои действия националистическими мотивами.

"Отдав власть после революции политикам, мы позволили им создать нового монстра — еще более хитрого, находчивого и жестокого. Сегодня власть узурпировала монополию на патриотизм, и каждого, кто имеет смелость выступить против разграбления страны, она записывает в национальные предатели", — пишет парламентарий.

По мнению Богомолец, результаты пребывания Порошенко у власти весь неутешительны: "полный крах социальной политики, уничтожение остатков справедливости в стране, сплошное обнищание населения".

"Вскоре у нас появится шанс что-то изменить в государстве, и мы не имеем права этот шанс упустить. Или мы их отстраним от власти, или они нас — от жизни", — подытожила Богомолец.

После Майдана 2014 года украинская экономика находится в упадке: растут тарифы ЖКХ, а зарплаты и пенсии остаются на низком уровне. Увеличивается и внешний долг государства. За пять лет — с 2013 года до начала 2018-го — отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента. Экономическая ситуация ухудшается попытками Киева свести на нет торговые отношения с Россией и политикой в отношении самопровозглашенных республик Донбасса.